Fiyat/Performans Odaklı Section XR1 Wireless ile Oyunun Kontrolünü Elinize Alın

Söz konusu rekabetçi oyunlar olduğunda başarı sadece reflekslerle değil, kullandığınız ekipmanlarla doğrudan ilgilidir. Tam da bu nedenle saniyelerin ve hatta saliselerin bile kazananı belirlediği rekabetçi arenada bir mouse, ihtiyacınız olan en önemli ekipman olabilir. Tam da bu notkada devreye giren Section XR1 Serisi Oyuncu Mouse’ları, her seviyeden oyuncuya profesyonel bir kontrol deneyimi sunmayı hedefliyor.

Section XR1 Wireless Mouse Özellikleri

Günümüzde oyuncu mouse'ları genellikle kablolu bir yapıda karşımıza çıkarken, Section XR1 Wireless kablo derdi olmadan özgürce hareket etmenizi sağlıyor. XR1 Wireless’ın en dikkat çeken özelliklerinden biri olan "Triple Mode" ise bu deneyimi kusursuz hale getiriyor.

Triple Mode sayesinde mouse; Bluetooth, 2.4GHz kablosuz ve kablolu olmak üzere üç farklı şekilde kullanılabiliyor. Bu sayede oyuncular kablosuz mouse ile özgürlüğün tadını çıkarırken ihtiyaç durumunda ya da mouse'u şarj etmeleri gerektiğinde kablolu moda geçiş yapabiliyor.

Uzun süreli oyun maratonları düşünülerek tasarlanan XR1 Wireless, sadece 87 gram ağırlığında. Bu dengeli yapı bilek yorgunluğunu minimuma indirirken, simetrik tasarımı sayesinde hem sağ hem de sol elini kullanan oyuncular için ideal bir tutuş sağlıyor. İster FPS ister MOBA türü oyunlar olsun, XR1 kullanıcıya tam hakimiyet hissi veriyor.

Oyun dünyasının en güvenilir sensörlerinden biri olan PixArt PMW3325'i kullanan Section XR1 Wireless, 10.000 DPI’a kadar ayarlanabilir hassasiyete sahip. Bu sayede oyuncuların en küçük hareketleri bile ekrana yansıyor. Bu da Counter-Strike 2 gibi oyunlarda ekipmanlarınızın sizi yarı yolda bırakmasının önüne geçiyor.

Ayrıca, sunulan yazılım desteği ile oyuncular; DPI seviyelerini, RGB aydınlatmayı ve makro tuşlarını kendi oyun stillerine göre kişiselleştirebiliyor.

Section XR1 Wireless Mouse Fiyatı

Söz konusu oyuncu ekipmanları olduğunda iyi ürünler bulmak imkansız değil. Ancak bir yandan rekabetçi oyunlarda elinizi güçlendiren özelliklere sahip olan ama diğer yandan da uygun fiyatlı olmayı başaran ürünler bulmak oldukça zor. Section XR1 ise tam da bu noktaya devreye giriyor. Söz konusu mouse, Section'ın internet sitesinde 1.599 TL'ye satılıyor.