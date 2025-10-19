İçini Görebilseydik Nasıl Olurdu? Şeffaf iPhone Air Ortaya Çıktı!

Merakla beklenen ve Apple'ın "en ince iPhone" modeli olarak piyasaya sürdüğü iPhone Air geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu. Bu noktada Asya ve Avrupa pazarlarında dengesiz bir satış rakamına ulaşmış olsa da, Çin ve Avrupa pazarındaki satış rakamlarını incelemek isterseniz buraya tıklayınız, Air tam olarak kullanıcı kitlesini bulmuş değil. Bu noktada bir YouTube kanalı cihazı "şeffaf" bir tasarıma kavuşturdu. İşte detaylar...

Şeffaf iPhone Air Sosyal Medyada Gündem Oldu!

YouTube’da Phone Repair Guru isimli bir kanalda yayınlanan video Apple’ın yeni iPhone Air modelini şeffaf hale getirme girişimiyle kısa sürede gündem oldu. Teknik ekip cihazın arka panelini tamamen saydamlaştırmak için boyayı sökme işlemi uyguladı. Ancak bu süreç beklenenden çok daha zor geçti zira iPhone Air’in arka camı diğer iPhone modellerinden farklı olarak bombeli bir yapıya sahip.

Bu tasarım detayı cihazın camını işleme ve boyadan arındırma sürecini ciddi ölçüde zorlaştırdı. Videoda cihazın arka camına uygulanan katmanların tek tek temizlendiği, ancak bombeli yüzey nedeniyle camın eşit biçimde parlatılamadığı görülüyor. Ayrıca modifikasyon sırasında içerideki termal pedlerin çıkarıldığı da fark ediliyor. Bu pedler, işlemci ve batarya gibi bileşenlerin ısısını dağıtmak için kritik öneme sahip.

Bu yüzden cihazın şeffaf hale getirilmesi estetik olarak ilgi çekici olsa da teknik açıdan ciddi riskler içeriyor. Uzmanlara göre bu tür modifikasyonlar cihazın ısı yönetimini bozabileceği ve uzun vadede donanım arızalarına yol açabileceği için önerilmiyor.

Ancak iPhone Air’in iç yapısının net şekilde görülebilmesi teknoloji meraklıları arasında büyük ilgi topladı. Şeffaf kasalı iPhone fikri yeniden gündeme gelirken kullanıcılar Apple’ın ileride böyle bir tasarımı resmi olarak sunup sunmayacağını merak ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...