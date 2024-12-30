Sega, Game Pass’e Benzeyen Oyun Abonelik Servisi Başlatabilir

Sega, video oyunları için Netflix benzeri bir abonelik servisi başlatmayı değerlendiriyor. Hâlihazırda Xbox Game Pass ve PlayStation Plus gibi aylık ödeme karşılığında oyunlara erişim sağlayan hizmetler mevcut.

Sega'nın Başkanı Shuji Utsumi, böyle bir abonelik modelinin çok ilginç olduğunu ve firmanın bu fırsatları incelediğini söyledi ama detaylara fazla giremediği için bu konuyu çabucak kapattı.

Sega Kendi Platformunu Oluşturabilir

Sega oyunları şu anda farklı oyun hizmetlerinde baş gösteriyor ve hizmetlerin fiyatı, oyunlara ve sunulan özelliklere göre değişiklik gösteriyor.

Örnek vermek gerekirse PlayStation Plus ise 6,99 ila 13,49 £ (yaklaşık 310-600₺) arasında fiyatlandırılırken Xbox Game Pass aylık 6,99 ila 14,99 £ (yaklaşık 310-666₺) arasında gidip geliyor.

Böyle bir platform kurulduğu taktirde oyuncular Xbox ve Playstation gibi sistemlere yönelmek yerine direkt olarak Sega'ya ödeme yapabilir. Bu özellikle yalnızca Sega'nın oyunlarını oynamak isteyenler için cazip bir seçenek ama genel oyuncu kitlesine baktığımızda maliyetlerin artması herkesi mutlu etmeyebilir.

Sega Altın Çağını Geri İstiyor

Shuji Utsumi, bu yıl Sonic 3 filminin galasında yaptığı konuşmada, Sega’nın bir dönemki parlaklığını geri kazanması gerektiğini belirterek şöyle dedi:

Sega’yı tekrar parlatmak istiyorum. Sega’nın harika RPG ekipleri, inanılmaz IP’leri ve tanınan bir markası var ama kendine olan güvenini kaybetti. Şirket artık savunma modunda çıkıp daha cesur adımlar atmalı. Daha önceki Sega pazarlama stratejileri gibi bir rock’n roll havası getirmek istiyorum.

Shuji Utsumi, bu yıl Sonic 3 filminin galasında yaptığı konuşmada, Sega’nın bir dönemki parlaklığını geri kazanması gerektiğini belirtti.

Sizce böyle bir abonelik sistemi Sega'nın eski şanını kazanmasına yardımcı olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.