2025'in En Heyecanla Beklenen Nintendo Switch Oyunları

Japon teknoloji devi Nintendo Switch, oyun dünyasında en büyük kozlarını 2025 yılına sakladı. Üstelik, Nintendo Switch 2’ye dair ilk detayların yılın başlarında paylaşılacağı dedikoduları da gündemde ve oyuncuları heyecanlandırıyor.

2025'te sahne alacak oyunlar arasında kesin çıkış tarihine sahip olanlar da var, yalnızca yıl içinde geleceği söylenenler de. Nintendo Switch'in sekizinci yılına yaklaşırken, bu oyunların konsolun veda marşı olabileceğini söylemek yanlış olmaz.

İşte 2025'te çıkacak—veya çıkacağı düşünülen Nintendo Switch 2 oyunları:

2025'te Çıkacak Nintendo Switch 2 Oyunları

Metroid Prime 4: Beyond

Çıkış Tarihi: Belirsiz, 2025

17 yıllık bekleyiş nihayet sona eriyor. Samus Aran, Metroid Prime 4: Beyond ile epik bir geri dönüş yapıyor. İlk olarak 2017'de duyurulan bu oyun, nihayet Nintendo Switch'te hayat bulacak. Mekanlar, yeni düşmanlar ve klasik Morph Ball formu geri dönüyor.

Donkey Kong Country Returns HD

Çıkış Tarihi: 16 Ocak 2025

Efsanevi gorilimiz, 2010'da Wii ile yaptığı büyük çıkışın yenilenmiş haliyle geri dönüyor. HD görseller, iki kişilik co-op modu ve 3DS versiyonundan alınan ek içeriklerle bu oyun, retro severler için birebir.

Pokémon Legends: Z-A

Çıkış Tarihi: Belirsiz, 2025

Pokémon evrenine yepyeni bir soluk geliyor: Luminose City'de geçen bu oyun, insan ve Pokémon arasındaki uyumu hissettiriyor. Arceus'un başarısını düşünürsek, Z-A için beklentiler bir hayli yüksek.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

Çıkış Tarihi: 20 Mart 2025

Wii U’nun en göz kamaştırıcı oyunlarından biri olan Xenoblade Chronicles X, Nintendo Switch’te çok daha etkileyici bir hale geliyor. Devasa dünyası, özelleştirilebilir robotları ve çevrimiçi moduyla 250 saatlik bir serüven bizi bekliyor.

Shovel Knight: Shovel of Hope DX

Çıkış Tarihi: Belirsiz, 2025

Pixel sanatının krallarından biri geri dönüyor. Bu genişletilmiş versiyonda 20 oynanabilir karakter, çevrimiçi çok oyunculu mod ve tüm ek içerikler bulunuyor.

Civilization 7

Çıkış Tarihi: 11 Şubat 2025

Strateji tutkunlarının merakla beklediği Sid Meier serisinin yeni halkası, Civilization 7, Nintendo Switch’te yeni bir çağ başlatmaya hazırlanıyor. Yeni öğretici modları ve geliştirilmiş mekanikleriyle bu oyun, hem eski hem yeni oyuncular için cazip bir deneyim sunacak.

Professor Layton and the New World of Steam

Çıkış Tarihi: Belirsiz, 2025

10 yıllık aranın ardından, bulmacaların ustası geri dönüyor. Steampunk esintili dünyası ve serinin tarihindeki en fazla bulmacayı sunma iddiasıyla, Professor Layton and the New World of Steam, hem görsellik hem de içerik açısından çıtayı epey yükseltiyor.

Star Overdrive

Çıkış Tarihi: Belirsiz, 2025

Star Overdrive, dört farklı biyomda keşif, devasa düşmanlarla savaş ve çevresel bulmacalar sunuyor. Cel-shaded grafik tarzıyla, hem büyük ekranda hem de taşınabilir modda görsel bir şölene hazır olun.

Hollow Knight Silksong

Çıkış Tarihi: Belirsiz, 2025 (Söylenti)

Hollow Knight Silksong, 2025 yılında sonunda karşımıza çıkabilir mi? Yeni bir krallık, 150’den fazla düşman ve daha da zorlu bir oyun modu ile devam oyunu yeni yılda görücüye çıkabilir.

