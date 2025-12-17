Şarjı Tüm Gün Giden Kulaklığın Yeni Sürümü Duyuruldu

Sennheiser, Accentum Open isimli kablosuz kulaklığının yeni renk seçeneğini sundu. Son eklenen renk seçeneği ile birlikte toplamda üç seçenek arasından seçim yapmayı mümkün hâle getiren markanın bu kulaklığı, hafif yapısının yanı sıra pil ömrü ve kullanışlı özellikleri ile ön plana çıkıyor.

Accentum Open'ın Yeni Renk Seçeneği Satışa Sunuldu

Sennheiser, Accentum Open'ın mevcut renk seçeneklerinin arasına "Sakura" pembesini de dahil etti. Cihaz, önceden siyah ve krem rengi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahipti. Kulaklığın bu yeni sürümü, tasarım, özellik ya da fiyat bakımından herhangi bir farklılık içermiyor, sadece cihaza daha şık bir dokunuş katıyor.

Sennheiser Accentum Open Özellikleri

Tasarım : Çevresel ses farkındalığı

: Çevresel ses farkındalığı Ağırlık : 4.35 gram (Her bir kulaklık)

: 4.35 gram (Her bir kulaklık) Bağlantı : Bluetooth 5.3 (Çift cihaz bağlantı desteği)

: Bluetooth 5.3 (Çift cihaz bağlantı desteği) Pil Ömrü : 6 saat (Tek şarj) / 24 saat (Kutuyla)

: 6 saat (Tek şarj) / 24 saat (Kutuyla) Şarj Özellikleri : Hızlı Şarj (10 dakikada 1 saat kullanım)

: Hızlı Şarj (10 dakikada 1 saat kullanım) Kontrol: Dokunmatik yüzey (Müzik, Ses, Arama)

Sennheiser'ın Accentum Open kulaklığı, kulağı tamamen kapatmıyor. Bu, müzik dinlerken ya da arama yaparken dahi çevrenizdeki sesleri net bir şekilde duymanıza olanak tanıyor. Böylelikle etrafınızda neler olup bittiğinden haberdar olmaya devam ediyor, birisi size seslendiğinde bundan anında haberdar olabiliyorsunuz.

Kulaklıkların her biri sadece 4,35 gram ağırlığında. Bu, cihazın oldukça hafif olduğu anlamına geliyor. Bluetooth 5.3 desteğine sahip olan kulaklık, aynı anda iki farklı cihaza bağlanmanızı da mümkün kılıyor. Örneğin hem telefon hem bilgisayara bağlanabiliyor. Böylece arama geldiğinde cihazı telefona bağlamakla ayrıca uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz.

Kulaklığın sağladığı kontroller ise son derece kolay bir deneyim sunuyor. Müzik oynatma, ses seviyesini ayarlama ve aramaları cevaplayıp reddetme gibi işlemler için dokunmatik kontrolleri kullanabiliyorsunuz. Kulaklık tek şarjla 6 saat pil ömrü sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte bu süre 24 saate ulaşıyor. 10 dakikalık şarj ile 1 saatlik kullanım süresi elde edilebiliyor.

Sennheiser Accentum Open Fiyatı

Sennheiser Accentum Open, 4.499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Cihaz, IPX4 sertifikasına sahip. Bu, ter ve hafif su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Her kulaklıkta yer alan çift mikrofon sayesinde arka plan gürültüsü azaltılarak sesiniz karşı tarafa daha net bir şekilde iletiliyor.