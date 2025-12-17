Şarjı Tüm Gün Giden Kulaklığın Yeni Sürümü Duyuruldu
Sennheiser, Accentum Open için yeni renk seçeneğini duyurdu. Bu yeni renk seçeneği ile kulaklık çok daha göz alıcı bir hâle geliyor. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Sennheiser, Accentum Open için Sakura pembesi renk seçeneğini satışa sundu.
- Kulaklığın bu sürümü, sadece renk farkı içeriyor. Özellik, fiyat ve tasarım aynı kalıyor.
- Accentum Open, 4.499 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
Sennheiser, Accentum Open isimli kablosuz kulaklığının yeni renk seçeneğini sundu. Son eklenen renk seçeneği ile birlikte toplamda üç seçenek arasından seçim yapmayı mümkün hâle getiren markanın bu kulaklığı, hafif yapısının yanı sıra pil ömrü ve kullanışlı özellikleri ile ön plana çıkıyor.
Accentum Open'ın Yeni Renk Seçeneği Satışa Sunuldu
Sennheiser, Accentum Open'ın mevcut renk seçeneklerinin arasına "Sakura" pembesini de dahil etti. Cihaz, önceden siyah ve krem rengi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahipti. Kulaklığın bu yeni sürümü, tasarım, özellik ya da fiyat bakımından herhangi bir farklılık içermiyor, sadece cihaza daha şık bir dokunuş katıyor.
Sennheiser Accentum Open Özellikleri
- Tasarım: Çevresel ses farkındalığı
- Ağırlık: 4.35 gram (Her bir kulaklık)
- Bağlantı: Bluetooth 5.3 (Çift cihaz bağlantı desteği)
- Pil Ömrü: 6 saat (Tek şarj) / 24 saat (Kutuyla)
- Şarj Özellikleri: Hızlı Şarj (10 dakikada 1 saat kullanım)
- Kontrol: Dokunmatik yüzey (Müzik, Ses, Arama)
Sennheiser'ın Accentum Open kulaklığı, kulağı tamamen kapatmıyor. Bu, müzik dinlerken ya da arama yaparken dahi çevrenizdeki sesleri net bir şekilde duymanıza olanak tanıyor. Böylelikle etrafınızda neler olup bittiğinden haberdar olmaya devam ediyor, birisi size seslendiğinde bundan anında haberdar olabiliyorsunuz.
Kulaklıkların her biri sadece 4,35 gram ağırlığında. Bu, cihazın oldukça hafif olduğu anlamına geliyor. Bluetooth 5.3 desteğine sahip olan kulaklık, aynı anda iki farklı cihaza bağlanmanızı da mümkün kılıyor. Örneğin hem telefon hem bilgisayara bağlanabiliyor. Böylece arama geldiğinde cihazı telefona bağlamakla ayrıca uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz.
Kulaklığın sağladığı kontroller ise son derece kolay bir deneyim sunuyor. Müzik oynatma, ses seviyesini ayarlama ve aramaları cevaplayıp reddetme gibi işlemler için dokunmatik kontrolleri kullanabiliyorsunuz. Kulaklık tek şarjla 6 saat pil ömrü sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte bu süre 24 saate ulaşıyor. 10 dakikalık şarj ile 1 saatlik kullanım süresi elde edilebiliyor.
Sennheiser Accentum Open Fiyatı
Sennheiser Accentum Open, 4.499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Cihaz, IPX4 sertifikasına sahip. Bu, ter ve hafif su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Her kulaklıkta yer alan çift mikrofon sayesinde arka plan gürültüsü azaltılarak sesiniz karşı tarafa daha net bir şekilde iletiliyor.