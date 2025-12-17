38 Saatlik Pil Ömrü Sunan Kulaklık Türkiye'de! Gürültüyü Engelliyor

Huawei FreeClip 2 Türkiye'de satışa sunuldu. Bununla birlikte kulaklığın fiyatı da belli oldu. Cihaz, aktif gürültü engelleme de dahil olmak üzere pek çok işlevsel özelliğin yanı sıra sıra dışı tasarım ve hafif olması gibi detaylarla da dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Huawei FreeClip 2 Türkiye Fiyatı

Huawei FreeClip 2 için 3 bin 299 TL fiyat etiketi belirlendi. Yeni kulaklık, mavi, beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor. Cihaz ayrıca ücretsiz kayıp kulaklık desteği ile birlikte geliyor. Kulaklıkların her biri 25,4 mm x 26,7 mm x 18,8 mm; şarj kutusu ise 50,0 mm x 49,6 mm x 25,0 mm boyutlarında.

Huawei FreeClip 2 Özellikleri

Bağlantı : Bluetooth 6.0 (Çift cihaz desteği ve otomatik geçiş)

: Bluetooth 6.0 (Çift cihaz desteği ve otomatik geçiş) Kullanım Süresi (Müzik) : 9 saat (Tek şarj) / 38 saat (Şarj Kutusuyla)

: 9 saat (Tek şarj) / 38 saat (Şarj Kutusuyla) Kullanım Süresi (Arama) : 6 saat (Tek şarj) / 25 saat (Şarj Kutusuyla)

: 6 saat (Tek şarj) / 25 saat (Şarj Kutusuyla) Batarya Kapasitesi : 60 mAh (Kulaklık) / 537 mAh (Şarj Kutusu)

: 60 mAh (Kulaklık) / 537 mAh (Şarj Kutusu) Şarj Süreleri (Kablolu) : 40 dk (Kulaklıklar), 50 dk (Sadece Kutu), 60 dk (Kutu + Kulaklık)

: 40 dk (Kulaklıklar), 50 dk (Sadece Kutu), 60 dk (Kutu + Kulaklık) Şarj Süresi (Kablosuz) : Yaklaşık 150 dk

: Yaklaşık 150 dk Kontrol Yöntemleri : Dokunmatik (Kaydırma / Tıklama), Kafa Hareketleri (Baş sallama / Çevirme)

: Dokunmatik (Kaydırma / Tıklama), Kafa Hareketleri (Baş sallama / Çevirme) Ses Teknolojisi : Aramalar İçin Gürültü Engelleme

: Aramalar İçin Gürültü Engelleme Boyutlar: 25,4 x 26,7 x 18,8 mm (Kulaklık) / 50,0 x 49,6 x 25,0 mm (Kutu)

Huawei FreeClip 2, Bluetooth 6.0 desteği sunuyor. Cihazın en dikkat çekici yanı ise aynı anda iki farklı cihaza bağlanabilmesi. Böylece kulaklığı hem akıllı telefon hem tabletinize bağlayarak kullanabiliyorsunuz. Tabletinizde film izlerken birisi sizi aradığında ise cihazlar arasında manuel olarak geçiş yapmanıza gerek bırakmıyor, otomatik olarak telefona öncelik veriliyor.

Kulaklıkların her biri 60 mAh, şarj kutusu ile 537 mAh batarya kapasitesine sahip. Kablolu şarj yöntemi tercih edildiğinde sadece şarj kutusu yaklaşık 50 dakikada şarj edilebiliyor. Şarj kutusu, kulaklıkla birlikte şarj edildiğinde ise bu süre 60 dakikaya çıkıyor. Şarj kutusunun kulaklıkları şarj etmesi ise 40 dakika sürüyor. Şarj kutusu, kablosuz şarjda ise yaklaşık 150 dakikada şarj oluyor.

Cihaz, tam şarj ile 9 saate kadar müzik oynatma imkânı sunuyor. Sesli aramalarda ise bu süre 6 saate düşüyor. Şarj kutusuyla birlikte 38 saate kadar müzik dinleyebiliyor, 25 saate kadar sesli görüşmeler gerçekleştirebiliyorsunuz. Yeni modele benzer ilgi çekici tasarıma sahip olan Huawei FreeClip'in şarj kutusuyla birlikte 36 saate kadar pil ömrü sunduğunu belirtelim.

Cihaz, dokunmatik kontrol özelliğine de sahip. Kulaklığa çift dokunarak çalan müzik ya da videoyu duraklatıp oynatabiliyor ya da aramayı yanıtlayıp sonlandırabiliyorsunuz. Üç kez dokunulduğunda ise sonraki parçaya geçiliyor. Sesi arttırmak ya da azalmak içinse kaydırma hareketi yapabiliyorsunuz. Böylece müzik geçişi ya da aramalar için cihaza dokunmanıza gerek kalmıyor.

Kulaklık, kafa hareketi kontrolleri de sunuyor. Bir arama geldiğinde başınızı sallayarak yanıtlayabilir ya da iki yana çevirerek reddedebiliyorsunuz. Huawei tarafından aktarılan bilgilere göre kulaklık, arka plan gürültüsünü otomatik olarak tespit edip gürültüden arındırılmış kristal netliğinde bir iletişim imkânı sunuyor. Üç mikrofonlu arama gürütlü engelleme sistemi ile sesiniz karşı tarafa daha net bir şekilde iletiliyor.