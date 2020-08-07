Serious Sam 4 Ertelendi, İki Ay Daha Bekleyeceğiz

Serious Sam 4 ertelendi. Eğer bu oyunu sabırsızlıkla bekliyorsanız, yaklaşık iki ay kadar daha beklemek durumunda olacağınızı üzülerek söyleyelim.

Serious Sam serisi, uzun bir zamandan sonra bu yıl içerisinde geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. 2018 yılının Nisan ayında duyurulmuş olan oyun aşina olduğumuz Serious Sam 4: Planet Badass, bizi yine dur durak bilmeyen bir aksiyonun içine sürükleyecek ve birçok ölümcül silah ile çılgınlar gibi üzerimize akın eden birbirinden garip görünüşlü yaratıklar ile baş etmeye çalışacağız.

Devolver Digital ve Croteam, Serious Sam 4: Planet Badass oyununun öncelikli olarak PC (Steam) ve Stadia için bu ay satışa sunulacağını ve önümüzdeki yıl içerisinde de PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcılarıyla buluşturulacağı söylenmişti. Ancak bugün yapılan açıklama ile yaklaşık iki ay kadar ertelendiği duyuruldu.

Resmi Duyuru ile Serious Sam 4 Ertelendi

Ertelenme gerekçesi adına bir şey söylenmiş değil ama Devolver Digital ve Croteam, yayınladıkları basın bildirisinde, Serious Sam 4: Planet Badass oyununun bu ay içerisinde satışa sunulacağını duyurduklarını ama esasen 24 Eylül 2020 demek istediklerine dair sözlere yer vermişler.

Erteleme duyurusuna ek olarak Serious Sam 4: Planet Badass için yeni bir fragman da yayınlandı. Oyunun yapısına uygun olarak Beheaded Kamikaze türü düşmanın sahneye çıktığı fragman, tam da Devolver Digital tarzında esprili bir sunuma sahip ama oldukça kısa olmuş. Yine de güldürmüyor değil. Keyifli seyirler!

Serinin yeni oyunu, şu anda Steam üzerinden ön-sipariş ile satın alınabilir durumda. Standart sürümü 76 TL iken, Deluxe sürümü ise 95 TL. Deluxe sürüm içeriğine baktığımız zaman, dijital sanat kitabı ve müzik albümünün yanı sıra Tommy Gun adıyla özel oyun içi klasik silah görünümünün olduğunu görüyoruz.

Şu an için her iki sürümün de fiyatı oldukça iyi bir seviyede ve olası beklenmedik bir zamlanmaya karşı, eğer çıktığı gibi oynamak istiyorsanız, fazla beklemeden almanızı tavsiye ediyoruz. Şimdiden keyifli oyunlar dileyelim!