8.7 IMDb Puanına Sahip Severance Dizisinin 3. Sezonu Yakında Geliyor!

Apple TV+ platformunun popüler dizisi Severance'ın 2. sezonu 17 Ocak 2025 itibarıyla yayınlanmaya başladı. 7 Şubat'ta ikinci sezon dördüncü bölümü ile ekranlara gelen diziye dair ilginç bir gelişme yaşandı. Severance'ın 3. sezonu için çalışmalara şimdiden başlandığı belirtildi.

Severance'ın 3. Sezon Tarihi Belli Oldu mu?

Oyuncu kadrosunda Adam Scott dahil olmak üzere pek çok ismin yer aldığı dizinin üçüncü sezon tarihi henüz açıklanmadı ancak önemli bilgiler paylaşıldı. Ben Stiller, yazar ekibinin üçüncü sezon için çalışmalara başladığını ifade etti. Apple'dan ise henüz resmî açıklama gelmedi.

Stiller'ın dizinin yapımcıları arasında yer aldığını ve yönetmen koltuğunda oturduğunu belirtelim. 2022 yılında izleyiciler ile buluşan dizinin ikinci sezonu 2025 yılında yayınlanmaya başladı. Dolayısıyla izleyiciler 2. sezon için üç yıl beklemek zorunda kalmıştı. Stiller'a göre bir sonraki sezon için izleyicilerin bu kadar uzun beklemesine gerek kalmayacak.

Stiller tarafından paylaşılan bilgiler göz önünde bulundurulduğunda üçüncü sezonun 2026 veya 2027 yılında yayınlanması bekleniyor. Teknoloji devi Apple genellikle sezon sonuna doğru yeni sezon duyurusu yapıyor. Severance'ın ikinci sezonunun 21 Mart 2025'te sona ereceğini belirtelim.

Severance 2. Sezon Fragmanı

Severance Oyuncuları ve Karakterleri

Adam Scott (Mark Scout)

(Mark Scout) Zach Cherry (Dylan George)

(Dylan George) Britt Lower (Helly Riggs)

(Helly Riggs) Tramell Tillman (Seth Milchick)

(Seth Milchick) Jen Tullock (Devon Scout-Hale)

(Devon Scout-Hale) Dichen Lachman (Casey)

(Casey) Michael Chernus (Ricken Hale)

(Ricken Hale) John Turturro (Irving Bailiff)

(Irving Bailiff) Christopher Walken (Burt Goodman)

(Burt Goodman) Patricia Arquette (Harmony Cobel)

(Harmony Cobel) Marc Geller (Kier Eagan)

Severance Konusu

Severance, iş ve özel yaşam hatıralarını birbirinden ayıran Lumon Industries adlı biyoteknoloji firmasında görevli Mark'ın maceralarını konu alıyor. Gizem, dram ve bilim kurgu türlerindeki dizi, Dan Erickson tarafından yaratıldı.