Bu Oyunlar Dünya Çapında Sevildiği Kadar Nefret de Edildi

2000'li yılların başında ve öncesinde piyasaya sürülen bazı oyunlar, grafik anlamında "paint ile çizilmiş" gibi görünmesine rağmen dönemin siyasilerini ve kuruluşlarını harekete geçirmişti. Özellikle şiddet unsurları, büyük bir tartışma konusu haline gelmişti. Günümüzde bile halen sevilip oynanan oyunlar, sevildikleri kadar kendisinden nefret de ettiriyor. Eski dönemlerin bu anlamda en çok ses getiren oyunlarını sizler için derledik. İşte tarihin en tartışmalı sevilen oyunları...

GTA San Andreas Hot Coffee İçerikleri Yüzünden Skandal Haline Geldi

Rockstar Games'in Grand Theft Auto serisi, çıktığı her döneme damgasını vurmuş oyunları içeriyor. Ancak 2004'te çıkan GTA San Andreas yapımı, içinde barındırdığı "Hot Coffee" adlı gizli içerikten ötürü büyük bir skandal olmuştu. Bir mod aracılığıyla açığa çıkan yetişkinlere yönelik mini oyun, ABD'de yoğun tartışmalara neden oldu. Oyunun "Yetişkin İçeriği" olarak derecelendirmesi büyük bir riskti ve Rockstar bu riski almayarak geri adım attı. Buna rağmen oyunun popülerliği bir nebze olsun sarsılmamıştı.

Kongrelere Konu Olan Mortal Kombat Fatality Sahneleri

1992 yapımı, atari salonlarının vazgeçilmezi haline gelen Mortal Kombat, kanlı bitiriş hareketlerini kapsayan "Fatality" mekaniği yüzünden ABD Kongresi gündeminde yer aldı. Mortal Kombat, dönemin oyuncuları için heyecan verici, ebeveynler içinse korkutucu bir deneyimdi. Rakiplerin kemiklerini kıran ve ekranı kan gölüne çeviren yapısı nedeniyle ESRB yaş derecelendirme sisteminin kurulmasına zemin hazırladı. Bu sistem bugün halen kullanılmakta.

Zorbalığa Teşvik Eden Bully

2006'da piyasaya sürülen Bully, yatılı okulda geçiyor ve genç bir öğrenciyi merkezine alıyordu. Medya oyunun şiddet ve okul ortamını bir araya getirmesini fırsat bilerek Rockstar'ı hedef aldı. Ancak Bully sadece bunlardan ibaret değildi; ilginç okul hikayesi ve mizahi anlatımı sayesinde oyuncuların çok sevdiği bir oyun haline geldi. Bugün halen oldukça popüler bir yapım olarak öne çıkar.

Doom "Cehennemi Övüyor" İddiasıyla Manşete Düştü

Görücüye çıktığı 1993'te FPS türünü bugünkü konumuna getiren mihenk taşı haline gelen Doom; bünyesinde şiddet dolu çatışmalar barındırıyordu. Söz konusu eylemler karanlık ortamlarda şeytani varlıklarla gerçekleştiğinden, oyunun "cehennemi övdüğü" ve oyuncuları şiddete özendirdiği tartışmaları baş gösterdi. Ancak günümüzün en bilindik FPS oyunları bile Doom'dan parçalar taşımaya devam ediyor.