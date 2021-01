Dağıttığı ücretsiz oyunlarla tanıdığımız Humble Bundle, yine oyuncuları sevindirecek bir haberle geldi. İnternet sitesi, kısa bir süreliğine A Story about My Uncle isimli oyunun ücretsiz olarak alınabileceğini dile getirdi.

Kar amacı gütmeyen vakıflara destek olmak adına ortaya çıkan Humble Bundle, oyun stüdyoları ya da yayıncılarla anlaşarak, birçok oyunu piyasanın çok altına satıyor ve elde ettiği gelirlerin büyük kısmını yardım kuruluşlarına bağışlıyordu. Yaptığı yeni kampanyalara ilgi çekmek için ücretsiz oyun dağıtma işini bir gelenek haline getiren Humble Bundle, birçok oyuncuyu sevindirecek yeni bir haber daha verdi.

A Story About My Uncle Ücretsiz İndirme Nasıl Yapılır?

Humble Bundle internet sitesini ziyaret edin.

internet sitesini ziyaret edin. Kullanıcı bilgileriniz ile giriş yapın.

Ardından Get the Game butonuna tıklayın.

A Story About My Uncle Fiyatı

Steam: 25 TL

25 TL Epic Games: 22,50 TL

Bugün yapılan açıklamayla birlikte sevilen macera oyunu Humble Bundle’da ücretsiz oldu. Gone North Games tarafından geliştirilen ve Coffe Stain tarafından yayınlanan macera oyunu A Story about My Uncle, 2 günlüğüne ücretsiz olarak verilmeye başlandı. Oyunu iki gün içerisinde alan oyuncuların ise iki günün sonunda da A Story about My Uncle isimli oyunu oynamaya devam edecekleri aktarıldı.

Humble Bundle tarafından verilen ücretsiz oyunu almak ise oldukça basit. İlk olarak A Story about My Uncle Humble Bundle sayfasını ziyaret etmeli, kullanıcı girişi yaptıktan sonra “Get the Game” yazısına tıklamalısınız. Sonrasında karşınıza oyunu nasıl ücretsiz alabileceğinize dair çıkan yönergeleri izleyerek, oyunu edinebilirsiniz.