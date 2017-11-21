Humble Bundle'da Brutal Legend Bedava!

Eğer eğlenceli bir açık dünya tabanlı aksiyon oyunu oynamak istiyorsanız acele etmenizde fayda var. Humble Bundle üzerindeki yeni bedava oyun kampanyasında Brutal Legend adlı oyun kısa bir süreliğine bütün oyunculara ücretsiz dağıtılıyor.

Bu haberi hazırladığımız andan itibaren yaklaşık 1 gün 11 saat sürecek kampanyada Humble Bundle'ı ziyaret edip Brutal Legend'i alışveriş sepetlerine ekleyen oyuncular oyunun Steam ürün anahtarını ücretsiz olarak elde edebilecekler. Steam ürün anahtarınızı etkinleştirdiğinizde ise oyun kalıcı olarak Steam kütüphanenize eklenecek. Brutal Legend'ın Humble Bundle sayfasını bu bağlantıyı kullanarak ziyaret edebilirsiniz:

Ücretsiz Brutal Legends Fırsatı

Sayfayı ziyaret ettiğinizde sağ taraftaki yeşil "Add to Cart" tuşuna tıklayın ve sonrasında Checkout yaparak sepetinize gidin. E-posta adresinizi girdikten sonra size bir e-posta gönderilecek. Bu e-postadaki bağlantıya tıkladığınızda tekrar Humble Bundle sayfası açılacak, bu sayfanın alt bölümünde Redeem tuşuna tıklayarak ürün anahtarınızı görebilir ve sonrasında Steam üzerinden oyunu etkinleştirebilirsiniz.

2013 yılında çıkış yapmış Brutal Legend çok eski bir oyun değil. Bu da oyunun grafiklerinin tatmin edici bir kalitede olacağı anlamına geliyor, ayrıca oyunun görsel stili nedeniyle grafik kalitesi çok ön planda değil. Yani Brutal Legend'ı görsel açıdan rahatsız olmadan oynayabilirsiniz.

Brutal Legend'da fantastik bir dünyada metal müzik ve ünlü sanatçılar ile harmanlanmış bir maceraya atılmaktayız. Oyun bize birçok özel karakter, sürükleyici ve mizah dolu bir hikaye ve eğlenceli bir oynanış sunmayı başarıyor. Şimdiden iyi eğlenceler.