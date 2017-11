Humble Bundle'da Yine Bedava Oyun Var!

Eğer Steam kütüphanenize ücretsiz ve kalıcı olarak yeni bir oyun eklemek isterseniz Humble Bundle'ın yeni bedava oyun fırsatını kaçırmamanızda fayda var. Bu haberi hazırladığımız andan itibaren 1 gün 12 saat süreyle devam edecek kampanyada Killer is Dead adlı aksiyon oyunu bütün oyunculara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Normalde Steam üzerinde 31 TL satış fiyatına sahip olan Killer is Dead, Devil May Cry,, Bayonetta veya Dark Siders oyunları gibi hack & slash türünde 3. şahıs kamera açısıyla oynanan bir aksiyon oyunu. Mondo Zappa adlı infazcının yerine geçtiğimiz oyunda katanamızla hedeflerimizin peşine düşüyor, birer birer onları temizlemeye çalışıyoruz. Oyunun kendine has bir görsel stili var, bolca kan içeren oyunun animeleri andıran bir yapıda olduğu söylenebilir. Killer is Dead'e ücretsiz sahip olmak için bu sayfayı ziyaret edin, yaş doğrulamasından sonra yeşil "Add to Cart" tuşuna tıklayın, sepetinize giderek e-posta adresinizi girin ve "Get it for free!" tuşuna tıklayın. Sonrasında oyunun ürün anahtarına erişmenizi sağlayacak bağlantı e-posta adresinize gönderiliyor. Bu e-postayı açıp gerekli adımları izlediğinizde oyunu Steam üzerinden indirmeye başlayabilirsiniz.

Humble Bundle'ın böyle bir kampanya yapmasının sebebi 12 gün sürecek sonbahar indirimini başlatmış olması. Bu indirim kampanyasında popüler oyunlarda dikkat çekici indirimler mevcut. İndirimli oyunların bazıları şunlar:

- GTA 5 - %50 indirim - 30 $

- Resident Evil 7 - %50 indirim - 30 $

- Squad - %30 indirim - 28 $

- Tropico 5 Complete Collection - %75 indirim - 10 $

- Killing Floor 2 - %50 indirim - 15 $

- Metal Gear Solid V: The Phantom Pain - %33 indirim - 13.39 $

* Saints Row 4 - %75 indirim - 3.74 $

- SPINTIRES - %85 indirim - 2.24 $

- Max Payne 3 - %85 indirim - 7 $

İndirimdeki bütün oyunlara göz atmak için Humble Bundle anasayfasını ziyaret edebilirsiniz. İyi eğlenceler!