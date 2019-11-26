Shakespeare İle İlgili Gerçek Yapay Zeka Sayesinde Ortaya Çıktı

Neredeyse her alanda kullanılan yapay zeka çalışmaları yeni bir başarıya daha imza attı. Rönesans döneminde yazdığı önemli eserlerle bilinen William Shakespeare hakkında bir gerçek ortaya çıktı.

Günümüzde yapay zeka neredeyse her alanda kullanılıyor. Sağlık uygulamalarından üç boyutlu yazılıma kadar neredeyse bütün çalışmalarında yer verilen yapay zeka, kısa bir süre içerisinde bazı gizemleri ortaya çıkarmaya başladı. Bundan tam 403 sene önce ölen Shakespeare, tartışılmaya devam ederken yapay zeka gizem çözücü yönünü ortaya çıkardı.

Shakespeare tarafından yazıldığı sanılan eser başkasının çıktı

Çekyalı araştırmacı Petr Plechác tarafından geliştirilen bir sisteme göre Shakespeare eseri aslında yarı yarıya başka birisine ait. Henry VIII adlı eserinin neredeyse yarısının başka birisi tarafından yazıldığı ortaya çıktı.

Makine öğrenimine dayalı olan yapay zeka sayesinde Shakespeare'in yazdığı en önemli eserlerinden bir tanesinin sırrı ortaya çıkmış oldu. Rönesans döneminin en üretken ve etkili oyun yazarlarından birisi olan Fletcher, Shakespeare'in en önemli eserlerinden bir tanesinin yazılmasına katkıda bulundu.

Makine öğrenimi, Shakespeare ve diğer yazarın yazılarını ayırt etti. Böylece kimin nerede ne yazdığı görülmüş oldu. Peki sizce yapay zeka ilerleyen dönemlerde bu tarz sırları daha fazla ortaya çıkarabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.