Bunu Yapan WhatsApp Kullanıcıları Yandı! Tüm Bilgiler Çalınıyor

WhatsApp kullanıcılarını hedef alan yeni bir kötü amaçlı girişim tespit edildi. Bilgisayar korsanları, kullanıcıları tuzağa düşürmek için tahmin bile edemeyeceğiniz kadar sinsice bir yöntem uyguluyor. GhostPairing olarak adlandırılan bu yönteme aldanırsanız bütün sohbetleriniz başkalarının eline geçebilir.

GhostPairing Yöntemi, WhatsApp'ta Tehdit Saçıyor

Bilgisayar korsanlarının yeni uygulamaya başladığı GhostParing yöntemi, büyük bir çoğunlukla tanıdığınız ve güvendiğiniz kişilerden gelen mesajları içeriyor. Bu kişilerin hesabı genellikle çalınmış oluyor. Kötü niyetli kişilerin bu hesapları tercih etmesi, sizin güveninizi kazanmakla uğraşmak istememesinden kaynaklanıyor.

Tanıdığınızı zannettiğiniz kişilerin hesabından gelen mesajlarda "Az önce senin hangi fotoğrafını buldum, bak bakalım" tarzında merak uyandırıcı ifadeler yer alıyor. Bu mesaja ayrıca bir bağlantı da eşlik ediyor. Bağlantıya tıkladıktan sonra ise sahte bir kimlik avı sitesine yönlendiriliyorsunuz.

Fotoğrafı görmek ya da bağlantıya tıklama amacınıza ulaşmanız için önce sizden giriş yapmanız isteniyor. Bu işlemi gerçekleştirmek içinse gösterilen QR kodu taratmak ya da size gönderilen kodu girmeniz gerekiyor. Bütün bunları yaparken hesabınıza giriş yaptığınızı zannediyorsunuz, web sitesinin gerçek gibi görünmesi dolayısıyla her şey yolunda gibi görünüyor.

Gerçekte yaptığınız şey, bundan çok farklı. QR kodu taratarak aslında bilgisayar korsanlarının cihazında WhatsApp hesabınıza giriş yapılmasını sağlıyorsunuz. Bu, WhatsApp'ın hâlihazırda sunduğu bağlı cihazlar özelliği sayesinde mümkün oluyor. Nasıl ki bir web tarayıcısında oturum açarken QR kodu taratıyorsanız bu yöntem de söz konusu sistemden faydalanıyor.

Bir bilgisayar korsanının cihazında oturum açtıktan sonra bütün sohbetlerinizi ona vermiş oluyorsunuz. Bütün rehberinize, fotoğraflarınıza ve mesajlarınıza ulaşabiliyorlar. Bu nedenle her gelen bağlantıya şüpheyle yaklaşmanız gerekiyor. Mesajı gönderen kişiyi gerçekten tanıyor olsanız dahi her bağlantıya doğrudan tıklamamalı, bununla birlikte bağlı cihazları da "Ayarlar > Bağlı Cihazlar" yolunu takip ederek kontrol etmelisiniz.