Shazam, Kullanıcıların Yıllardır Beklediği Özelliğe Kavuştu: Nasıl Kullanılacak?

2017 yılında Shazam'ı 400 milyon dolar karşılığında satın alan Apple, bu satın alma işlemi sonrasında Shazam için kullanıcıları sevindirecek özellikler planladığından bahsetmişti.

Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra Apple'ın bu planlarını devreye sokmaya başladığını görüyoruz. Shazam kullanan kişilerin fazlasıyla beğeneceği özellik artık kullanılabilir oldu.

Shazam'ın Yeni Güncellemesi Kullanıcıları Sevindirdi

Popüler şarkı bulma uygulaması, iPhone ve iPad modelleri için yeni bir güncelleme aldı. Bu güncelleme ile birlikte artık başka bir uygulamayı kullanırken Shazam'da şarkı aramaya devam edilebilecek.

Çoklu görev olarak belirtilen bu özellik, artık şarkıyı ararken uygulamanın içinde durma zorunluluğunu tamamen ortadan kaldırıyor. Başka bir uygulamayı kullanırken arka planda şarkı hakkında bilgi almaya devam edilebilecek.

"Canlı Etkinlikler" adlı özellik, kullanıcı başka uygulamadayken Dinamik Ada'da şarkının aramaya devam ettiğini gösterecek. Bununla birlikte bir iyileştirmede şarkıyı kısa sürede dinlemek yerine daha uzun süre dinleyerek şarkıyı bulma ihtimalini artıracak.

Bu yeni özellikler, iOS 15 ve üzeri yazılım güncellemesini yapan tüm iPhone'lara ve iPadOS 15 ve üzeri sürüm güncellemesi yapan tüm iPad'lere geldi. Özelliği cihazlarda aktifleştirmek için şu adımlar takip edilmeli: