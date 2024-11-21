Shazam, 100 Milyar Şarkı Tanımlama ile Tarihi Bir Eşiği Aştı

Shazam, müzik dünyasında devrim yaratan teknolojisiyle 100 milyar şarkı tanıma barajını geçtiğini duyurdu. 2002 yılında bir SMS hizmeti olarak başlayan bu yolculuk, günümüzde müzik keşfinin en popüler araçlarından biri haline geldi. Bugün ise inanılmaz bir dönüm noktasıyla karşımıza çıkıyor.

Böyle Bir İstatistik, 3 Bin Yıldan Fazla Sürede Elde Edilir

2002’de İngiltere’de başlayan Shazam, kullanıcıların telefonlarını müziğe tutup bir SMS ile şarkının ismini öğrenmesini sağlıyordu. Ancak asıl sıçramasını 2008’deki App Store çıkışı ile yaptı. 2011’e gelindiğinde 1 milyar şarkı tanınmıştı.

Bu dönüm noktasının büyüklüğünü anlamak için birkaç çarpıcı veri şöyle:

Her saniyede bir şarkı tanımlamak: Bu seviyeye ulaşmak için tam 3.168 yıl alır.

Bu seviyeye ulaşmak için tam alır. Shazam'ın bugüne kadarki en popüler şarkısı olan "Dance Monkey" (Tones and I), 45 milyon kez tanımlandı. Ancak bu, 100 milyar tanımlamanın yanında sadece %0.045 değerinde kalıyor.

(Tones and I), 45 milyon kez tanımlandı. Ancak bu, 100 milyar tanımlamanın yanında sadece %0.045 değerinde kalıyor. 2023 yılında çıkış yapan Benson Boone’un “Beautiful Things”, 178 gün içinde 10 milyon tanıma alarak yılın en hızlı yükselen şarkısı oldu.

Tam 300 Milyon Aylık Shazam Kullanıcısı Bulunuyor

2018’de Apple ailesine katılan Shazam, teknoloji ve yenilikte çığır açarak bugün 300 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştı.

Shazam, yalnızca şarkıları tanımakla kalmıyor, aynı zamanda müzik trendlerini ve anlarını da yakalıyor. Örneğin, bu yaz Paris’te düzenlenen oyunlarda Kavinsky’nin "Nightcall" şarkısı, bir dakika içinde en çok tanımlanan şarkı oldu.