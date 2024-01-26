Shazam Nihayet Merakla Beklenen Özelliğe Kavuşuyor!

Apple, Perşembe günü Shazam iOS uygulaması için bir güncelleme yayınladı. Şirkete göre uygulamanın en son sürümü artık kullanıcıların kulaklık takarken çevrelerindeki ve hatta uygulamalar içindeki şarkıları tanımlamalarına olanak tanıyor.

iPhone ve iPad için Shazam uygulamasının 17.3 sürümünün sürüm notlarında açıklandığı gibi kullanıcılar artık kulaklık takarken çalan bir şarkıyı tanımlamak için uygulamayı açabilirler. İşin en güzel yanı, yeni özelliğin etrafınızda ya da Instagram veya TikTok gibi başka bir uygulamada çalan şarkılar için de çalışıyor olması.

Kulaklığınızda Çalan Şarkıyı Shazam'a Dinletmek Artık Mümkün

Apple, yeni Shazam güncellemesiyle ilgili olan açıklamasında şu ifadelere yer veriyor:

"Artık kulaklık takarken (kablolu veya Bluetooth) müziği tanımlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken uygulamayı açmak, kulaklığınızın bağlı olduğunu onaylamak için kulaklık simgesini kontrol etmek ve ardından etrafınızdaki veya TikTok, Instagram ve YouTube gibi uygulamalardaki müzikleri tanımaya başlamak."

Bu güncellemeden önce Shazam ile diğer uygulamalardaki şarkıları tanımlamak zaten mümkündü ancak kulaklık takarken bunu gerçekleştirmenin bir yolu yoktu. Son olarak bu özelliğin özellikle AirPods gerektirmediğini belirtmekte fayda var.

Apple, Aralık 2017'de Shazam'ı satın aldı ve o günden bu yana uygulamanın verimliliğini artırabilmek adına yeni özelliklerle desteklemeye devam ediyor.

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