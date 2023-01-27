Shazam! Tanrıların Öfkesi Yeni Fragman: Yakında Vizyonda!
2023 yılının en çok beklenen filmleri arasında yer alan Shazam! Tanrıların Öfkesi'nden yeni fragman yayınlandı. İşte detaylar!
Sinematik Evrenini karmaşık hale getireceği aşikar olan yeni DC filmi "Shazam! Tanrıların Öfkesi" çok yakın zamanda vizyona girecek. Filmin ikinci fragramanı da dün yayınlandı.
Çizgi romanların en başarılısı olarak bilinen DC, yeni filminin çıkışı için hazırlanırken, Warner Bros. filmin ikinci fragmanını hayranlarla buluşturdu. 17 Mart 2023'te vizyona girecek olan Shazam! Tanrıların Öfkesi, 2023 yılının en çok beklenen filmleri arasında yer alıyor.
Shazam olarak tanınan Billy Batson'un yeni macerasını izleyeceğimiz film, DC'nin 2023 filmlerinin ilki olacak. Tanrıların Öfkesi olarak anlandırılan film, serinin ikinci işi olacak. Billy Batson ve üvey kardeşlerinin kahramanlık hikayesinin anlatılacaı filmde aile, "Atlas'ın Kızları" olarak bilinen tanrılarla karşı karşıya kalacak.
Shazam! Tanrıların Öfkesi Oyuncuları
- Asher Angel
- Zachery Levi
- Adam Brody
- Grace Caroline Currey
- Faithe Herman
- Meagan Good
- Ross Butler
- Cooper Andrews
- Ian Chen
- Jovan Armand
- D.J. Cotrona
- Marta Nilans
Shazam! Tanrıların Öfkesi Fragmanı
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