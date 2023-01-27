Shazam! Tanrıların Öfkesi Yeni Fragman: Yakında Vizyonda!

Sinematik Evrenini karmaşık hale getireceği aşikar olan yeni DC filmi "Shazam! Tanrıların Öfkesi" çok yakın zamanda vizyona girecek. Filmin ikinci fragramanı da dün yayınlandı.

Çizgi romanların en başarılısı olarak bilinen DC, yeni filminin çıkışı için hazırlanırken, Warner Bros. filmin ikinci fragmanını hayranlarla buluşturdu. 17 Mart 2023'te vizyona girecek olan Shazam! Tanrıların Öfkesi, 2023 yılının en çok beklenen filmleri arasında yer alıyor.

Shazam olarak tanınan Billy Batson'un yeni macerasını izleyeceğimiz film, DC'nin 2023 filmlerinin ilki olacak. Tanrıların Öfkesi olarak anlandırılan film, serinin ikinci işi olacak. Billy Batson ve üvey kardeşlerinin kahramanlık hikayesinin anlatılacaı filmde aile, "Atlas'ın Kızları" olarak bilinen tanrılarla karşı karşıya kalacak.

Shazam! Tanrıların Öfkesi Oyuncuları

Asher Angel

Zachery Levi

Adam Brody

Grace Caroline Currey

Faithe Herman

Meagan Good

Ross Butler

Cooper Andrews

Ian Chen

Jovan Armand

D.J. Cotrona

Marta Nilans

Shazam! Tanrıların Öfkesi Fragmanı