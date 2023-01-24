Aile Dizisinden ilk Fragman Geldi
Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Aile'den yeni fragman geldi. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimler paylaşıyor.
Duyurulduğu ilk günden beri Türkiye izleyicisinde büyük heyecan yaratan Aile dizisi üzerindeki sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor. Ünlü oyuncular Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı diziden ilk fragman yayınlandı.
Kalabalık bir ailenin içerisine düşen psikolog Devin'in hikayesinin anlatıldığı dizi, yakın zamanda Show TV ekranlarında yerini alacak.
İşte Aile Dizisi Fragmanı
Senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı ve yönetmenlik koltuğunda, Şampiyon, Köksüz ve Sonsuz Aşk gibi yapımlarla tanıdığımız Ahmet Katıksız'ın oturduğu Aile dizisinin yayın tarihi hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
Ünlü oyuncular Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un karakterleri olarak tanıtılan büyük ailenin oğlu Aslan ve psikolog Devin, Türk dizisi hayranların yeni favori çifti olacak gibi duruyor. Dizinin en temel çatışması, Aile kavramının tartışmalı yönlerinin ele alınması olarak belirtiliyor.
Aile Dizisi Oyuncu Kadrosu
- Kıvanç Tatlıtuğ
- Seneray Sarıkaya
- Nejat İşler
- Canan Ergüder
- Ushan Çakır
- Umutcan Ütebay
- Yüsra Geyik
- Ecem Simge Yurdatapan
- Levent Ülgen
- Emel Göksu
- Nur Sürer
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