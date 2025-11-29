Herkes Şaşkın: Bu Oyunda Tek Bir Kötü Yorum Bile Yok!

Günümüzde oyun sektörü devasa bir sektör haline geldi. Electronic Arts, Sony, Take-Two Interactive, Valve, Riot Games ve Ubisoft gibi büyük şirketler, yeni oyunları için milyonlarca dolarlık bütçeler ayırıyor. Buna rağmen her yapım beklenen ilgiyi ve beğeni oranını göremeyebiliyor.

Ancak yakın zamanda bunun tam tersi bir durum yaşandı. Demin saydığımız firmalara kıyasla küçük olan bir geliştirici tarafından Steam üzerinden piyasaya sürülen bir oyun, beklenmedik şekilde hiç olumsuz yorum almadan herkesin beğenisini toplamayı başardı.

Shooter’s Ready! Adlı Oyunu Herkes Beğendi!

Orijinal adı Japonca olan Shooter’s Ready!, Mart 2025’te çıkan arcade tarzı bir FPS oyunu. Anime ile nişancılık temasını birleştiren yapım, kısa sürede yüzlerce oyuncunun dikkatini çekti. Üstelik gelen tüm incelemeler tamamen olumlu oldu. Yani şu ana kadar tek bir olumsuz yorum bile yapılmadı ve oyunun inceleme oranı yüzde 100 olumlu seviyesinde kaldı.

Japonya’da anime kültürünün son derece yaygın olduğunu biliyoruz. Hem gençler hem de yetişkinler arasında büyük bir izleyici kitlesi bulunuyor. Bu nedenle Shooter’s Ready! gibi anime öğeleri barındıran oyunların popülerlik kazanmasına da şaşırmamak gerekiyor. Ancak bir tane bile kötü inceleme olmaması oldukça şaşırtıcı.

Shooter’s Ready! Sistem Gereksinimleri

Gereksinim Minimum Önerilen İşletim Sistemi: Windows 10 Windows 10 İşlemci: AMD Ryzen 5 3400G AMD Ryzen 5 1600 RAM: 8 GB 16 GB Ekran Kartı: - NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mimari: 64-bit işlemci ve işletim sistemi

Shooter’s Ready! Fiyatı

Shooter’s Ready!, 2,99 dolar fiyata sahip. Bu yaklaşık 130 TL'ye tekabül ediyor.

