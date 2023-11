Shrek Hayranlarına Müjde: Shrek 5'in Vizyon Tarihi Belli Oldu!

Yediden yetmişe her yaştan insanın severek izlediği Shrek serisinin devamı geliyor. Henüz tam tarihi bilinmese de Shrek 5'in çıkacağı yıl öğrenildi. Popüler animasyon filminin beşincisi için biraz daha beklemek gerekecek.

2025 Yılında Vizyona Girecek!

Shrek tutkunları en son 2010 yılında vizyona giren Shrek: Sonsuza Dek Mutlu isimli filmi izlemişti. Ondan sonra bir daha Shrek filmi çıkmadı. Ancak geçtiğimiz nisan ayında Shrek 5'in çıkacağını öğrenmiştik.

Hatta DreamWorks ortaklarından Chris Meledandri, Shrek 5 için "Seslendirme kadrosunun geri dönmesini bekliyoruz. Görüşmeler an itibarıyla başlıyor ve aldığımız her işaret oyuncuların geri dönmeye can attığı yönünde" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde ise sinemaseverleri heyecanlandıran bir olay gerçekleşti. NBCUniversal çalışanlarından birisi, Linkedln paylaşımında istemeden de olsa filmin vizuon tarihini ortaya çıkarttı.

Şirket çalışanı dalgınlıkla yaptığı paylaşımı hemen kaldırsa da Shrek 5'in vizyon tarihi gözlerden kaçmadı. Buna göre 2025 yılında, yani tam 15 yıl sonra yeni bir Shrek filmiyle buluşacağız.

Film için Michael Myers, Cameron Diaz ve Eddie Murphy dahil olmak üzere orijinal seslendirme kadrosunun geri dönmeye hazırlandığı biliniyor.

Peki siz Shrek 5 için heyecanlı mısınız? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.