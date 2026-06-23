8000 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekranı Var

Bütçe dostu Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Realme, P4x 4G'yi tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefonda Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor. 4 GB RAM'e sahip cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Realme P4x 4G'nin Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

720 x 1570 piksel Ekran teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran parlaklığı: 900 nit

900 nit Ekran Yenileme hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB / 256 GB

64 GB / 256 GB Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı şarj: 45W

45W Arka kamera: 50 MP f/1.8 ana kamera

50 MP f/1.8 ana kamera Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS / 720p 30 FPS

1080p 30 FPS / 720p 30 FPS Ön kamera: 5 MP f/2.2

5 MP f/2.2 Ön Kamera Video Kaydı: 720p 30 FPS

720p 30 FPS İşletim sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Realme P4x 4G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan P4x 4G, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 900 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Güneş ışığı altında bile ekranı rahatça görebilmek için daha yüksek bir parlaklık gerekiyor.

Yüksek yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin sosyal medyada kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. IPS LCD ise renkleri gerçeğe yakın tonlarda gösteriyor. Bu arada Realme P3x'te 6,72 inç ekran boyutu, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, IPS LCD ekra, 120Hz yenileme hızı ve 950 nit parlaklık mevcut.

Realme P4x 4G'nin İşlemcisi Nasıl?

Realme'nin yeni telefonunda Unisoc T7250 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, 12 nm üretim süreciyle geliştirildi. 12 nm işlemci, daha yüksek nm değerine sahip olan işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor ve daha yüksek performans sunuyor. Dolayısıyla nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

Unisoc T7250 işlemcisi, sonsoz koşu oyunu Temple Run, Subway Surfers City ve eşleştirme oyunu Candy Crush Saga gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor. Son yılların en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile ise düşük ayarda ortalama 30 FPS'te oynanabiliyor. Bu işlemcinin Realme P4 Lite 4G ve Infinix Smart 10 dahil olmak üzere pek çok telefonda

Realme P4x 4G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. F değeri ne kadar düşükse sensöre o kadar fazla ışık giriyor. Bu da düşük ışıkta kaliteli fotoğraflar çekilebilmesini sağlıyor.

P4x 4G'nin arka kamerası 1080p çözünürlükte 30 FPS ve 720p çözünürlükte 30 FPS video kaydedebiliyor. Ön kamera ise 720p çözünürlükte 30 FPS video kaydı desteğine sahip. Bu arada P3x'te 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, yardımcı lens ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ön kamera mevcut.

Realme P4x 4G'nin Bataryası Kaç mAh?

Realme'nin yeni telefonu 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz, yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. P4x 4G ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse P3x'te 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği mevcut.

Realme P4x 4G Türkiye'de Satılacak mı?

Realme P4x 4G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Realme C63, Realme C61 ve Realme C75 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor ancak P3x satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Realme P4x 4G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.

Realme P4x 4G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Realme P4x 4G'nin 4 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 193 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 8 bin 970 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 18 bin TL civarında olabilir. Realme P4x 4G'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Realme P4x 4G'nin batarya kapasitesi ve yenileme hızı dikkatimi çekti. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Yüksek yenileme hızı ise önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.