Türkiye'nin Siber Güvenlik Başkanı Belli Oldu!

Resmî Gazete'de yayınlanan yeni kararla birlikte Siber Güvenlik Başkanlığı için atama yapıldı. 24 Ekim 2025 tarihli kararname ile hangi ismin Siber Güvenlik Başkanı olarak görev üstleneceği belli oldu. Başkan olarak seçilen kişi, internet kullanıcılarının büyük bir kısmı tarafından bilinen bir isim oldu.

Siber Güvenlik Başkanı Kim Oldu?

Resmî Gazete'de yayınlanan yeni kararnameye göre Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal atandı. Önal, Ağustos 2019'dan bu yana Türk Telekom CEO'su olarak görev üstleniyor. Bu alanda uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren Önal, yapılan atamadan sonra Türkiye'nin siber güvenliğini sağlama yönünde de önemli adımlar atacak.

Siber Güvenlik Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ümüt ÖNAL atanmıştır.

Ocak ayında yayınlanan kararnameye göre Siber Güvenlik Başkanlığı, doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak faaliyet yürütecek. Siber tehditlere karşı Türkiye'nin güvenliğini sağlamaktan, kamu kurumlarının siber savunmasını koordine etmekten yükümlü olacak. Bunlara ek olarak savunma açısından kritik öneme sahip olan altyapıyı geliştirmekten sorumlu olacak.

Amaç MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, Siber Güvenlik Başkanlığının kurulmasına, teşkilat yapısına, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Tanımlar MADDE 2- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde geçen; a) Başkan: Siber Güvenlik Başkanını, b) Başkanlık: Siber Güvenlik Başkanlığını, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Görev ve Yetkiler Kuruluş MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ilgili diğer mevzuatta yer alan görev ve yetkileri kullanmak, siber güvenliği sağlamak amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz ve özel bütçeli Siber Güvenlik Başkanlığı kurulmuştur.

Bu yılın başlarında kurulan başkanlığın görevleri arasında siber saldırılara karşı önleyici tedbirler alınması, kritik altyapıların korunmasını sağlama, ulusal siber güvenlik stratejileri geliştirme bulunuyor. Ayrıyeten kamu kurumları ve özel sektör ile iş birliği içinde çalışarak da ülke genelinde koordinasyonu sağlayacak.

Son yapılan atamayla birlikte Türkiye'nin siber savunma açısından son derece önemli adımlar atacağı düşünülüyor. Peki, siz Türkiye'nin siber güvenlik konusunda alacağı aksiyonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından bütün düşüncelerinizi bizimle ve okuyucularla paylaşabilirsiniz.