Siber Pazartesi Çılgınlığında Rekor Kırıldı! 13,3 Milyar Dolar Harcandı

Her sene olduğu gibi 2024'te de alışveriş çılgınlığı Kara Cuma ve Siber Pazartesi (Black Friday & Cyber Monday) günlerinde baş gösterdi. Pek çok marka bu özel günler için yüzlerce kampanya sundu ve müşteriler bu kampanyaları tabiri caizse dört elle yakaladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde harcanan paranın haddi hesabı yok desek yalan olmaz: Adobe Analytics'in verilerine göre bu yıl Siber Pazartesi harcamaları yüzde 7,3 artarak 13,3 milyar dolara ulaştı.

Siber Pazartesi için 13,2 milyar dolarlık bir harcama tahmini yapılmıştı ancak gelen sonuç beklentilerin epey üzerindeydi. Şükran Günü itibariyle başlayan 5 günlük süreçte yapılan toplam harcama, 8,2 artışla 41,1 milyar doları buldu.

Kara Cuma kampanyaları kapsamında ise 10,2’lik bir artış görüldü ve harcamalar 10,8 milyar doları buldu.

197 Milyon Kişi Elini Cebine Attı

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği’nin (NRF) tahminlerine göre, Şükran Günü'nden Siber Pazartesi'ye kadar geçen süre zarfında yaklaşık 197 milyon kişi alışveriş yaptı. Perakende sektörü bu dönemde epey ekmek yedi diyebiliriz.

Dönem oldukça hareketli geçti. Üstelik Kasım ayının dördüncü perşembesi olarak kabul edilen tatil sezonu yine perakendecilere yaradı. Bu dönemde büyük mağazalardan küçük işletmelere kadar herkesin yüzü güldü.