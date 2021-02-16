Sıcak Çikolata İçerek Daha Zeki Olabilirsiniz

Sıcak çikolata ile daha zeki olacağınızı hiç düşünmüş müydünüz? Kakao çekirdeğinde doğal olarak bulunan flavanol sayesinde zihinsel çevikliği artırmanız mümkün. İşte araştırma detayları.

Sıcak çikolata (veya kakao) içmek, kakao çekirdeklerinde bol miktarda bulunan flavanol isimli kimyasallar sayesinde zihinsel çevikliğinizi artırabilir.

İngiltere ve ABD'li araştırmacılar tarafından yürütülen son çalışmaya göre, yüksek seviyelerde flavanol içeren bir kakao ile beslenen sağlıklı yetişkinlerin zor bilişsel görevlerde daha iyi performans gösterdiği saptandı. Flavanol bakımından zengin kakao alındıktan sonra katılımcılar, karar vermede kilit rol oynayan bir beyin bölgesi olan frontal kortekste kan göndermede daha fazla ön plana çıktı.

Sıcak çikolata ile daha zeki olmak mümkün

Birmingham Üniversitesi'nden yazar Dr. Catarina Rendeiro, "Flavanoller birçok meyve ve sebzede ve kakaoda bulunan küçük moleküllerdir. Meyvelere ve sebzelere parlak renklerini verirler ve damar fonksiyonuna fayda sağladıkları bilinmektedir. Flavanollerin beyin damar sistemine de fayda sağlayıp sağlamadığını ve bunun bilişsel işlev üzerinde olumlu bir etkisi olup olmayacağını bilmek istedik." dedi.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nden araştırmacılar, 12 hafta süren deneme için 50-75 yaş arası 211 sağlıklı kişiyi test etti. Deneme sırasında katılımcılar dört gruba ayrıldı ve farklı seviyelerde kakao flavanolleri içeren bir takviye verildi.

Araştırmacılar, katılımcıların çoğunun kakao flavanollerini içtikten sonra daha güçlü ve daha hızlı beyin oksijenasyon tepkisine sahip olduğunu buldu.

Dr. Rendeiro, "Yüksek flavanollü kakaodaki maksimum oksijenlenme seviyeleri, düşük flavanollü kakaoya kıyasla üç kattan daha yüksekti ve oksijenasyon tepkisi yaklaşık bir dakika daha hızlıydı'' dedi.

Araştırmacıların açıklamasına göre, flavanoller antioksidandır ve çay, yaban mersini, elma, armut, kiraz ve yer fıstığının yanı sıra kakao ağacının çekirdeklerinde bol miktarda bulunur. Gıda üreticileri, marketlerde satılan sıcak çikolatayı flavanollerle zenginleştirerek beyni güçlendiren bir besin satın almamıza yardımcı olabilir.

Aslında kakao çekirdeklerinde bol miktarda bulunan flavanollerin 1993 tarihli bir çalışma ile kardiyovasküler sağlık üzerindeki faydalı etkileriyle zaten biliniyorlarlardı. Ancak araştırmacılar bu yeni çalışmanın, genç sağlıklı yetişkinlerde flavanollerin beyin vasküler işlevi ve bilişsel performans üzerinde olumlu etkisini kanıtlayan ilk çalışma olduğunu belirtti.