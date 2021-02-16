İnsan Vücudunu Bataryaya Çeviren Cihaz Üretildi

ABD'de yer alan Colorado Boulder Üniversitesi araştırmacıları, insan vücudunu bataryaya çeviren cihaz icat etti. Peki bu cihaz nedir? Ne değildir? Gelin hep beraber merak edilenlere yakından bakalım.

İnsan Vücudunu Bataryaya Çeviren Cihaz Çıktı

İndependent'in aktardığı habere göre, insan vücudunu biyolojik bir bataryaya çeviren, düşük maliyetli ve giyilebilir bir cihaz icat edildi.

Cihazın bir yüzük veya bilezik gibi takılabilecek esnekliğe sahip olduğu açıklanırken, vücudun doğal ısısından yararlandığı ve iç sıcaklığı elektriğe dönüştürmek için termoelektrik jeneratörleri kullandığı bilgisi de paylaşıldı.

Doç. Dr. Jianliang Xiao yaptığı açıklamada "Gelecekte, giyilebilir elektronik cihazlarınıza batarya eklemek zorunda kalmadan enerji sağlayabilmek istiyoruz" cümlelerine yer verdi. Doç. Dr. Jianliang Xiao ile ekibi tarafından geliştirilen cihazın cildin her santimetrekaresi için yaklaşık 1 voltluk enerji üretebiliyor olduğu aktarılmakta.

Daha fazla jeneratör bloğu eklenerek bu gücün kolayca artırabileceği de belirtilmekte. Enerhinin akıllı saatler veya akıllı bileklikler gibi elektronik cihazları çalıştırmak için yeterli olduğu açıklandı. Cihazın 5 sene ile 10 sene arasında piyasaya çıkabileceği de söyleniyor.

Xiao, "Ne zaman bir pil kullansan, o pili bitiyorsun ve sonunda değiştirmen gerekecek. Termoelektrik cihazımızın güzel yanı, onu takabilmeniz ve size sürekli güç sağlamasıdır. Tasarımımız, termoelektrik malzemeyi çok fazla zorlamadan tüm sistemi gerilebilir hale getiriyor, ki bu gerçekten kırılgan olabilir" dedi.

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Yeni Batarya Teknolojisi Pilleri Uzun Süre Kullandırtabilir

Maryland Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, silikonun üzerinde koruyucu bir katman yaratan elektrolit tercih edildi. Yeni elektrolit; kararlı ve silikon anot parçacıklarında meydana gelen kabarmalarla kendisini belli ediyor. Ayrıca şimdiki elektrolit, silikondaki anot parçacıklara koruyucu katmanın içerisine doğru kabarma olasılığını da tanıyor. Bu çalışmada yer alan Dr. Ji Chen, akıllıca tasarlanmış yeni elektrolitle birlikte silikon, alüminyum ve bizmut parçacıklarının dolma boşalma döngülerini lityum iyon bataryalardaki gibi istikrarlı hâle çevirme imkanlarının olduğunu ifade etti.