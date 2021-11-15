Binlerce Kişi Sıfır Otomobil Alıp İkinci El Diye Satmaya Başladı

Sıfır otomobili ikinci el diye satmak daha karlı bir iş haline dönüştü. Son birkaç yıldır devam eden pandemi ve çip kriziyle birlikte Türkiye'deki otomobil pazarı çıkmaza girmiş durumda.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Sekreteri Hayri Erce başta olmak üzere Türkiye'deki otomobil pazarını inceleyen uzmanlar, otomobil fiyatlarındaki artışlara karşı vatandaşları uyardı.

Son birkaç yıldır yüksek enflasyon ve artan dolar kuru yüzünden zamlanan otomobil fiyatları, vatandaşların al-sat yapmasına (bir nevi galericilik) yol açtı. Uzmanların analizine göre binlerce vatandaş sıfır otomobil satın alıp ikinci el pazarına koyuyor.

Bayilerde satılacak araç kalmaması yüzünden sipariş listeleri oluşturulmaya başlandı. Türkiye'de üretilen otomobiller 2-3 ay, yabancı otomobiller ise 6 aydan fazla sürede teslim ediliyor.

Bu gelişmelerden sonra da ikinci el pazarında büyük bir rekabet yaşanmaya başlandı.

Sıfır otomobili ikinci el diye satmak daha karlı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Sekreteri Hayri Erce, vatandaşların da bu pazara para kazanmak amacıyla girdiğini dile getirdi.

Hayri Erce, "Pandemiyle birlikte başlayan otomobildeki arz sorunu ise çarpan etkisi yaptı. Yüzde 50 ÖTV bareminde olan bir aracı alan tüketici, ‘Nasıl olsa kur artıyor. Yakında bu araç yüzde 80 ÖTV baremine girer, ben buradan bir rant elde ederim’ mantığı ile hareket ediyor." dedi.

Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan ise araç alım satımına yönelen çok sayıda bireysel tüketici olduğunu ifade etti. "Şu anda araç alım satımına yönelen çok sayıda bireysel tüketici var. Memurlar, emekliler parasını korumak veya değerlendirmek için bu yolu seçiyor” dedi.

Otomotiv sektörü veri ve analiz şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın'a göre hem ikinci el hem de sıfır araç pazarında büyük bir çıkmaz yola girilmiş durumda. Artan enflasyon ve dolar kuru yüzünden otomobil fiyatlarını durdurmak pek mümkün görünmüyor.