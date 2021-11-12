C Segment Sedan Yerli Otomobil İçin Çalışmalar Başladı

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, C segment Sedan yerli otomobil için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Beş tane model belirlediklerini belirten Karakaş, bu modeller üzerinde adım adım uygulamaların olacağını söyledi. Karakaş tarafından yapılan açıklamaya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

AA'daki habere göre TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, çevrim içi ortamda düzenlenen Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı'na (IAEC) katıldı. Konferans esnasında bazı önemli bilgiler paylaşan Karakaş, TOGG olarak yola çıktıklarında stratejik danışmanlarıyla beraber bir araştırma yaptıklarını ve 20’ye yakın şirketi kıyasladıklarını söyledi.

Yaptıkları kıyaslamada birkaç noktanın dikkatlerini çektiğini belirten Karakaş, gelecekte klasik otomobil alanındaki büyük şirketlerin çok fazla büyük avantajlarının olmayacağını, yani gelecekte büyük olmanın çok önemli olmayacağını ifade etti.

Hızlı ve yaratıcı olmanın yanında kullanıcı odaklı hareket edebilmenin, organizasyonu onun etrafında organize edebilmenin ve çevik iş birliğinin ön planda olacağını ifade eden Karakaş, "Çünkü hızlı hareket edebilmek, hızlı bir şekilde yenilikleri hayata geçirebilmek için bu çerçeve gerekli. O anlamda da yeni şirketlerin, gerçek anlamda bir potansiyelleri olmasının ve oyunun kurallarının değiştirmesinin de önemi var" sözlerine yer verdi.

Sedan Yerli Otomobil Ne Zaman Çıkacak?

Çalışanlarının yüzde 24'ünün kadınlardan oluştuğunu belirten Karakaş, "Buradaki hedefimiz yüzde 30 civarında. Bunun yanında yüzde 44’ün üzerinde master ve doktora derecesi olan arkadaşlarımız var. Övündüğümüz konulardan bir tanesi de yurt dışından 27 çalışanımızı, arkadaşımızı ülkemize geri kazandırabildik" şeklinde konuştu.

Şirketi 2018 yılında resmi olarak kurduklarını ifade eden Karakaş, "2022'nin son çeyreğinde seri imalata hazır vaziyette tesislerimizi kurguluyoruz ve 2023 ilk çeyreğinde de C segmentteki SUV aracımızı piyasaya lanse edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Orta ve uzun vadede başarılı olabilmek için birden fazla modelin olması gerektiğinin altını çizen Karakaş, şimdiden C segmentindeki Sedan'ın çalışmalarına başladıklarını söyledi. Başarının sürdürülebilir olması için ihracat yeteneğinin, yani rekabet yeteneğinin olmasının gerektiğini ifade eden Karakaş, "O nedenle de önce ülkemizde 18 ay kadar kalarak ve oradaki başarımızı vurgulayarak yurt dışına açılmak istiyoruz" dedi.

Mühendislik konusunda gelinen aşamaya dair önemli bilgiler paylaşan Karakaş, üç boyutlu modelleri ve simülasyonları tamamladıklarını, yavaş yavaş fonksiyon testlerine başladıklarını açıkladı.