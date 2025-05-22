1.547 TL Değerindeki 3 Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

Düzenli olarak her hafta bedava oyunlar sunmaya devam eden Epic Games, oyuncuların herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirketin sunduğu yeni ücretsiz oyunlar eğlenceli oynanışıyla öne çıkıyor.

Şirket, bu hafta Deliver At All Costs, Gigapocalypse ve Sifu isimli oyunları bedava sunuyor. Oyunları Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Deliver At All Costs, Gigapocalypse ve Sifu Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Epic Games Store'u açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Oyunların sayfasını görüntüleyin.

"Yükle" butonuna basın.

Deliver At All Costs, Gigapocalypse ve Sifu'yu 29 Mayıs 2025 saat 18.00'e kadar ücretsiz olarak kütüphaneye ekleyebilirsiniz.

Deliver At All Costs Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-11400F

Intel Core i5-11400F RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: GTX 1660 SUPER / Intel Arc A580 / Intel Arc B580

GTX 1660 SUPER / Intel Arc A580 / Intel Arc B580 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Gigapocalypse Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP 1

Windows 7 SP 1 İşlemci: Çift çekirdek 2.4 GHz işlemci

Çift çekirdek 2.4 GHz işlemci RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: 1 GB VRAM'li ekran kartı

1 GB VRAM'li ekran kartı DirectX: Sürüm 9.0

Sürüm 9.0 Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Sifu Minimum Sistem Gereksinimleri