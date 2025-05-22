1.547 TL Değerindeki 3 Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın
Epic Games çok sevilen üç oyunu ücretsiz dağıtıyor. Bu oyunlar sayesinde uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. İşte detaylar!
Düzenli olarak her hafta bedava oyunlar sunmaya devam eden Epic Games, oyuncuların herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirketin sunduğu yeni ücretsiz oyunlar eğlenceli oynanışıyla öne çıkıyor.
Şirket, bu hafta Deliver At All Costs, Gigapocalypse ve Sifu isimli oyunları bedava sunuyor. Oyunları Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.
Deliver At All Costs, Gigapocalypse ve Sifu Ücretsiz Nasıl Oynanır?
- Epic Games Store'u açın.
- Hesabınıza giriş yapın.
- Oyunların sayfasını görüntüleyin.
- "Yükle" butonuna basın.
Deliver At All Costs, Gigapocalypse ve Sifu'yu 29 Mayıs 2025 saat 18.00'e kadar ücretsiz olarak kütüphaneye ekleyebilirsiniz.
Deliver At All Costs Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-11400F
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: GTX 1660 SUPER / Intel Arc A580 / Intel Arc B580
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
Gigapocalypse Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP 1
- İşlemci: Çift çekirdek 2.4 GHz işlemci
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: 1 GB VRAM'li ekran kartı
- DirectX: Sürüm 9.0
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
Sifu Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 8.1
- İşlemci: AMD FX-4350 / Intel Core i5-3470
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: Radeon R7 250 / GeForce GT 640
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 22 GB kullanılabilir alan