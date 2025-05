Popüler Oyunlarda %90'a Varan İndirim! Ucuz Oyun Fırsatını Kaçırmayın

Xbox mağazasında "Nacon Yayıncı İndirimi" isimli bir kampanya başladı. Kampanya ile birlikte RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition, Ambulance Life: A Paramedic Simulator, Werewolf: The Apocalypse - Earthblood ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü.

2 Haziran 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunun "Alex Murphy" isimli sürümünün fiyatı 1.049 TL'den 104,90 TL'ye düştü.

Tenis oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden AO Tennis 2 yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyun 1.049 TL yerine 104,90 TL'ye satılmaya başlandı. The Lord of the Rings: Gollum da yüzde 90 indirim ile 1.049 TL'den 104,90 TL'ye düştü.

Yüzde 90 oranında indirime giren Werewolf: The Apocalypse - Earthblood'un fiyatı 340 TL'den 34 TL'ye düştü. Savaş oyunları arasında yer lan War Hospital ise yüzde 75 indirirm ile 499 TL yerine 124,75 TL'ye satılıyor.

İndirime Giren Xbox Oyunları