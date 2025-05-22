Popüler Oyunlarda %90'a Varan İndirim! Ucuz Oyun Fırsatını Kaçırmayın
RoboCop: Rogue City ve The Lord of the Rings: Gollum dahil olmak üzere pek çok oyun indirime girdi. İşte ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya!
Xbox mağazasında "Nacon Yayıncı İndirimi" isimli bir kampanya başladı. Kampanya ile birlikte RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition, Ambulance Life: A Paramedic Simulator, Werewolf: The Apocalypse - Earthblood ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü.
2 Haziran 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunun "Alex Murphy" isimli sürümünün fiyatı 1.049 TL'den 104,90 TL'ye düştü.
Tenis oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden AO Tennis 2 yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyun 1.049 TL yerine 104,90 TL'ye satılmaya başlandı. The Lord of the Rings: Gollum da yüzde 90 indirim ile 1.049 TL'den 104,90 TL'ye düştü.
Yüzde 90 oranında indirime giren Werewolf: The Apocalypse - Earthblood'un fiyatı 340 TL'den 34 TL'ye düştü. Savaş oyunları arasında yer lan War Hospital ise yüzde 75 indirirm ile 499 TL yerine 124,75 TL'ye satılıyor.
İndirime Giren Xbox Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition
|1.049 TL
|104,90 TL
|%90
|The Lord of the Rings: Gollum
|1.049 TL
|104,90 TL
|%90
|AO Tennis 2
|1.049 TL
|104,90 TL
|%90
|Werewolf: The Apocalypse - Earthblood
|340 TL
|34 TL
|%90
|WRC Collection Vol. 2
|1.150 TL
|115 TL
|%90
|Ambulance Life: A Paramedic Simulator
|999 TL
|499,50 TL
|%50
|Taxi Life: A City Driving Simulator
|499 TL
|149,70 TL
|%70
|Asterix & Obelix: Heroes
|699 TL
|139,80 TL
|%80
|Hunting Simulator 2: Elite Edition
|1.599 TL
|319,80 TL
|%80
|Outcast - Second Contact
|42,50 TL
|4,25 TL
|%90
|Overpass 2
|650 TL
|130 TL
|%80
|Steelrising - Standard Edition
|500 TL
|100 TL
|%80
|Train Life - Orient-Express Train Edition
|879 TL
|87,90 TL
|%90
|V-Rally 4
|56,25 TL
|5,62 TL
|%90
|Welcome to ParadiZe - Zombot Edition
|649 TL
|194,70 TL
|%70
|WRC 10 FIA World Rally Championship
|348 TL
|52,20 TL
|%85
|Ad Infinitum - Nightmare Edition
|1.049 TL
|209,80 TL
|%80
|Hotel: A Resort Simulator
|699 TL
|139,80 TL
|%80
|Chef Life: A Restaurant Simulator
|550 TL
|165 TL
|%70
|Test Drive Unlimited Solar Crown
|1.300 TL
|429 TL
|%67