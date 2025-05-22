Popüler Oyunlarda %90'a Varan İndirim! Ucuz Oyun Fırsatını Kaçırmayın

RoboCop: Rogue City ve The Lord of the Rings: Gollum dahil olmak üzere pek çok oyun indirime girdi. İşte ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Xbox mağazasında "Nacon Yayıncı İndirimi" isimli bir kampanya başladı. Kampanya ile birlikte RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition, Ambulance Life: A Paramedic Simulator, Werewolf: The Apocalypse - Earthblood ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü.

2 Haziran 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunun "Alex Murphy" isimli sürümünün fiyatı 1.049 TL'den 104,90 TL'ye düştü.

Tenis oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden AO Tennis 2 yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyun 1.049 TL yerine 104,90 TL'ye satılmaya başlandı. The Lord of the Rings: Gollum da yüzde 90 indirim ile 1.049 TL'den 104,90 TL'ye düştü.

Yüzde 90 oranında indirime giren Werewolf: The Apocalypse - Earthblood'un fiyatı 340 TL'den 34 TL'ye düştü. Savaş oyunları arasında yer lan War Hospital ise yüzde 75 indirirm ile 499 TL yerine 124,75 TL'ye satılıyor.

İndirime Giren Xbox Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition 1.049 TL 104,90 TL %90
The Lord of the Rings: Gollum 1.049 TL 104,90 TL %90
AO Tennis 2 1.049 TL 104,90 TL %90
Werewolf: The Apocalypse - Earthblood 340 TL 34  TL %90
WRC Collection Vol. 2 1.150 TL 115 TL %90
Ambulance Life: A Paramedic Simulator 999 TL 499,50 TL %50
Taxi Life: A City Driving Simulator 499 TL 149,70 TL %70
Asterix & Obelix: Heroes 699 TL 139,80 TL %80
Hunting Simulator 2: Elite Edition 1.599 TL 319,80 TL %80
Outcast - Second Contact 42,50 TL 4,25 TL %90
Overpass 2 650 TL 130 TL %80
Steelrising - Standard Edition 500 TL 100 TL %80
Train Life - Orient-Express Train Edition 879 TL 87,90 TL %90
V-Rally 4 56,25 TL 5,62 TL %90
Welcome to ParadiZe - Zombot Edition 649 TL 194,70 TL %70
WRC 10 FIA World Rally Championship 348 TL 52,20 TL %85
Ad Infinitum - Nightmare Edition 1.049 TL 209,80 TL %80
Hotel: A Resort Simulator 699 TL 139,80 TL %80
Chef Life: A Restaurant Simulator 550 TL 165 TL %70
Test Drive Unlimited Solar Crown 1.300 TL 429 TL %67

Xbox Game Pass'e 5.162 TL Değerinde 7 Yeni Oyun Ekleniyor
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Xbox Game Pass'e 5.162 TL Değerinde 7 Yeni Oyun Ekleniyor

Game Pass Mayıs ayının sonuna kadar coşkulu bir katalog sunacağını duyurdu. Bugün itibariyle yeni oyunlar kataloğa eklenecek ve oyuncularla buluşturulacak.

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