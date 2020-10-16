Signal Gruplar İçin Yeni Özellikler Eklendi!

İnternet kullanıcıları için giderek çok daha önemli bir hale gelen Signal gruplar özelliği, aile üyeleri ve arkadaşlarla iletişim halinde kalmak, yakın bir zamanda düzenlemek istenilen bir etkinliğin detaylarını planlamak, iş ile alakalı konuları konuşmak ve daha birçok amaçla kullanılabiliyor. Mesajlaşma deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlayan uygulama, son güncelleme ile gruplar özelliğine ilişkin bir dizi yeni özellik kazandı. İşte mesajlaşma uygulamasına gelen özellikler!

Signal Gruplar İçin Gelen Yeni Özellikler

İnternet kullanıcılarının gizlilik haklarını her zaman ön planda tutan mesajlaşma uygulaması Signal'da uzun bir zamandan beri grup oluşturulabiliyordu. Signal Gruplar, katılımcı alma ve atma gibi temel özelliklere sahip olsa da WhatsApp Messenger gibi gelişmiş anlık mesajlaşma uygulamalarında yer alan grup özelliklerinin çoğuna sahip değildi. Mesajlaşma uygulamasına gelen özelliklere bakılırsa Signal da WhatsApp Messenger ve Facebook Messenger gibi büyük rakiplerinde var olup da kendisinde olmayan özellikleri ekleyerek eksikliklerini tamamlamaya çalışıyormuş gibi görünüyor.

Signal'ın uygulamalarına gelen olan özellikler, Signal'ın blog yazısına göre mevcut gruplarda ancak yakında gelecek olan güncelleme ile birlikte kullanılabilecek. Signal'ın grup sohbetlerine gelen yeni özelliklerinin içerisinde bir hayli önemli özellikler bulunuyor. Mesajlaşma uygulamasına gelen güncelleme ile kullanıma sunulan özelliklerin içinde grup yöneticisi atama, grup üyelerinden bahsetme ve daha birçok özellik bulunuyor.

Signal isimli anlık mesajlaşma uygulamasının gruplar özelliğine gelen bütün özellikler:

• Yönetici Atama: Signal gruplar özelliğini kullanarak grup oluşturan kişiler, WhatsApp Messenger'da da olduğu gibi, diledikleri durumda grupta yer alan üyelere yöneticilik görevi verebilir. Yöneticiler, üyeleri gruptan atabilir ve grup üyelerinden herhangi birini veya birilerini yönetici olarak atayabilir. Yöneticilik görevi verilen kişiler, gruba kimlerin üye ekleyebileceğini, grubun adını ve kapağını kimlerin düzenleyebileceğini ayarlama hakkına sahip sahip olur.

• Bahsetme: Bu özellik hem Facebook Messenger hem de WhatsApp Messenger'da bulunup anlık mesajlaşma uygulamasına gelen başka bir özellik oldu. Yeni özellik sayesinde grup üyeleri "@" işaretini kullanarak herhangi birini mesajına etiketleyebilir. Yeni özellikle birlikte mesajlaşma uygulamasını kullanan kişiler sadece tek bir tıklama ile kendisinden bahsedilen mesajlara ulaşabilecek. Yeni özellik ile grup bildirimlerinden yalnızca sizden bahsedildiğinde bildirim gelmesini sağlamak gibi bir seçeneğiniz de olacak.

Yeni özellikler şu an Signal'de sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Gruplara gelen özellikleri kullanamıyorsanız mesajlaşma uygulaması son sürümde olmayabilir. Yukarıdaki özelliklere ulaşamıyorsanız Signal'ın en son sürüme sahip olduğundan emin olun.