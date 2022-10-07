Signal'e Hikayeler Özelliği Geliyor

Mesajlaşma ve haberleşme uygulamaları arasında Whatsapp'ın hala güçlü bir dominasyonu olsa da bazı uygulamalar farklı yönleriyle öne çıkmayı başarıyor. Onlardan biri olan Signal, kullanıcılarına sunduğu şifreli mesajlaşma ile total bir güvenlik sağlayan uygulamalardan biri olarak görülüyor. Son günlerde kullanıcı sayısında artış yaşayan Signal, yeni özelliklerle uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. Topluluk sunucusunda paylaşılan bir bilgiye göre sevilen uygulamaya Whatsapp'taki gibi hikayeler özelliği gelecek.

Şu an için test aşamasında olan hikayeler özelliği sayesinde listenizle anlık hikaye paylaşımı yapıp 24 saat için kaybolan görüntü, mesaj ve videolar iletebileceksiniz.

Whatsapp'tan Daha Güvenli!

Birçok siber güvenlik uzmanı tarafından Whatsapp'tan daha güvenli olarak nitelendirilen Signal, end-to-end şifreleme sistemini hikayeler ve kaybolan mesajlar için de aktif halde tutacak. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, daha önce konuştukları diğer kullanıcılarla hikayeler üzerinden istediklerini paylaşabilecek. Bunun dışında Instagram'da öne çıkan "yakın arkadaşlar" benzeri bir gruplandırma sistemi de Signal hikayeler özelliği için yer alacak.

Hikayeler özelliğini getiren diğer haberleşme ve sosyal medya uygulamalarının aksine Signal, kullanıcılara bu özelliği tamamen kapama fırsatı verecek. Hikayelerin kapatılması halinde kullanıcı ne kendi paylaşım yapabilecek ne de listesindekilerin hikayelerini görebilecek.