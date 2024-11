Silent Hill 2'de Gizli Mors Alfabesi Detayı! Televizyonlardan Mesaj Veriyorlar

Çıktığı günden beri büyük ilgi gören yeniden yapım oyun Silent Hill 2 Remake, oyuncularını ürkütücü detaylarla şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak bir oyuncu, oyundaki Brookhaven Hastanesi’ndeki iki televizyonda (biri kafeteryada, diğeri hemşire odasında) Morse alfabesiyle bir mesaj oynatıldığını keşfetti.

Youtube kanalında yayınladığı videoda kafeterya ve hemşire odasındaki televizyonların yakınında durup Morse kodunu çözmek için statik seslerini dikkatlice analiz etti. Mesaj, şu iki kelimeden oluşuyor ve sürekli tekrar ediyor: "Again and."

James'in Psikolojik Dünyasına Işık Tutuyor

Bu mesaj, oyunun uzun süredir popüler olan teorilerinden birini güçlendiriyor: James Sunderland’in Silent Hill’de karısı Mary’yi bulmaya çalışırken bir döngüye sıkışıp kaldığı düşüncesi. "Again and again and again" (Tekrar ve tekrar) şeklinde devam eden bu döngü muhtemelen mors alfabesiyle verilen mesajın şifresi.

Silent Hill 2, derin hikaye anlatımı ve metaforlarla dolu bir oyun olarak hem Mors alfabesiyle verilen gizli mesaj detayı, hem de oyunda bulabileceğiniz onlarca başka detayı bir araya getirdiğinde James Sunderland'in kendi zihnindeki kavgalarını ve çaresizliğine ışık tutuyor.

Daha önce, oyun içindeki fotoğrafların arkasında gizli mesajlar bulunmuştu ve bu detaylar tezi kanıtlar nitelikteydi.

Bu yeni keşif, oyunun aldığı son güncellemenin hemen ardından geldi. PS5 Pro kullanıcıları, oyunda hala devam eden grafik sorunları nedeniyle Konami’den düzeltme talep ediyordu. Ancak son yamada sadece PSSR kaldırıldı ve büyük sorunların çözülemediği bildirildi.