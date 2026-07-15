Çok Güçlü Telefon Tanıtıldı! Şarjı Bitmek Bilmiyor, 144Hz Ekranı Var

Motorola, oyunlarda yüksek performans sunan yeni amiral gemisi telefonu Motorola Edge 70 Max'i tanıttı. Isınma sorununu çözmek için özel soğutma sistemiyle birlikte gelen model, yüksek yenileme hızı, dev batarya gibi önemli özellikler içeriyor. Şirket, yeni model için 3 büyük Android güncellemesi ve 5 yıl güvenlik güncellemesi sunacak.

Motorola Edge 70 Max'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.8 inç

6.8 inç Ekran Çözünürlüğü: Quad HD+ (2K, 1440 x 3168 piksel, 510 ppi)

Quad HD+ (2K, 1440 x 3168 piksel, 510 ppi) Ekran Teknolojisi: Extreme AMOLED LTPO (144Hz yenileme hızı)

Extreme AMOLED LTPO (144Hz yenileme hızı) Ekran Parlaklığı: 7000 nit maksimum parlaklık

7000 nit maksimum parlaklık Ekran Koruması: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Soğutma Sistemi: ArcticMesh (5.500 mm² Vapor Chamber)

ArcticMesh (5.500 mm² Vapor Chamber) RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5X

8 GB / 12 GB LPDDR5X Depolama: 256 GB UFS 4.1

256 GB UFS 4.1 Ana Kamera: 50 MP Sony LYTIA 710 (f/1.8, OIS destekli)

50 MP Sony LYTIA 710 (f/1.8, OIS destekli) Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP (120 derecelik görüş açısı, otomatik odaklama ile yakın çekim / makro özellikli)

8 MP (120 derecelik görüş açısı, otomatik odaklama ile yakın çekim / makro özellikli) Ön Kamera: 32 MP (f/2.2, 4K video destekli)

32 MP (f/2.2, 4K video destekli) Batarya: 7.100 mAh

7.100 mAh Kablolu Şarj: 90W TurboPower (Yüzde 50 dolum 21 dakika)

90W TurboPower (Yüzde 50 dolum 21 dakika) Kablosuz Şarj: 25W Qi2.2 Manyetik (86 dakikada yüzde 100 dolum)

25W Qi2.2 Manyetik (86 dakikada yüzde 100 dolum) İşletim Sistemi: Android 16 (3 ana Android güncellemesi ve 5 yıl güvenlik güncellemesi)

Android 16 (3 ana Android güncellemesi ve 5 yıl güvenlik güncellemesi) Yapay Zeka: Motorola Qira asistanı, Gemini, Copilot ve Perplexity entegrasyonu

Motorola Qira asistanı, Gemini, Copilot ve Perplexity entegrasyonu Dayanıklılık: MIL-STD-810H askeri sertifika ve IP66/IP68/IP69 su ve toza karşı dayanıklılık sertifikaları

MIL-STD-810H askeri sertifika ve IP66/IP68/IP69 su ve toza karşı dayanıklılık sertifikaları Boyutlar: 164 mm x 77 mm x 8.29 mm

164 mm x 77 mm x 8.29 mm Ağırlık: 221 gram

221 gram Bağlantı : 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 2.0

: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 2.0 Ses: Dolby Atmos destekli çift stereo hoparlör

Motorola Edge 70 Max'in Ekran Özellikleri Neler?

Motorola Edge 70 Max, 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip ve neredeyse hiç çerçeve içermiyor. Ekran boyutu, tek elle kullanmayı kolaylaştırırken çerçeveyi minimum seviyede tutması sayesinde film izlerken ya da oyun oynarken dikkatiniz dağılmayacaktır.

Cihaz, AMOLED ekranla birlikte geliyor. Bu ekran teknolojisinin en büyük artısı, derin siyahlar elde etmeniz. Film izlerken karanlık sahnelere tam konsantre olmanızı mümkün kılan bu avantajdan yararlanmanın yanı sıra daha canlı renkler elde edebiliyorsunuz. Gorilla Glass 7i ile korunan cihaz, 2K çözünürlük e 510 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Fotoğrafları detaylı şekilde incelerken pikselleşme gibi sorunlarla karşılaşmıyorsunuz.

Akıllı telefonun ekran tarafında öne çıkan bir diğer artısı elbette yüksek yenileme hızı. 144Hz maksimum yenileme hızıyla birlikte geliyor. LTPO teknolojisi sayesinde ne üzeride çalıştığınıza göre yenileme hızı otomatik olarak ayarlanıyor. Örneğin sosyal medyada kaydırma yaparken yüksek değer elde ediyorsunuz, takılma gibi sorunlar yaşamıyorsunuz. Bu kadar yüksek değere gerek olmadığı zamanlardaysa saniyede daha az yenileme yaparak güç tasarrufu imkânı sunuyor.

Parlaklık değerine değinmeden olmaz. Bu akıllı telefon, tam olarak 7.000 nit maksimum parlaklık değeri ile geliyor. Yazın gün ışığının tam ortasında bile ekranı rahatça görebileceksiniz. Elinizle gölge yapmak gibi zaman kaybettiren yöntemlerle uğraşmanıza gerek bırakmayacak. Sanki kapalı bir ortamda gibi ekrandaki içerikleri net şekilde görebileceksiniz.

Motorola Edge 70 Max'in Şarjı Ne Kadar Gidecek?

Motorola, yeni akıllı telefonunda 7.100 mAh'lik batarya kullanıyor. Şirketin kendi testlerinden elde ettiği verilere göre cihaz tek şarjla 25 saate kadar oyun oynama, 42 saate kadar dizi ya da film izleme, 58 saate kadar sosyal medya, arama ve web tarayıcısı üzerinden çeşitli sitelerde gezinme olanağı sunuyor.

Cihaz, 90W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor. 21 dakikada yüzde 50 şarj seviyesine ulaşıyor. Yoğun bir günün ardından eve geldiğinizi varsayalım. Telefonu şarja takıp bir duş aldıktan sonra tüm geceyi çıkaracak gücü elde edecektir. Bu arada manyetik kablosuz şarj ve 5W kablolu ters şarj desteği sunduğunu da not düşelim.

Motorola Edge 70 Max'in İşlemcisi Nasıl Performans Sunacak?

Motorola Edge 70 Max, Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden güç alıyor. Daha önce Realme Neo 8 ve OnePlus Ace 6T gibi modellerde de gördüğümüz bu işlemci, en iyi grafikli mobil oyunları sorunsuz oynatabiliyor. Hatta ilk 10 dakikada elde ettiğiniz o yüksek performansı aradan geçen uzun bir sürenin ardından bile korumaya devam ediyor.

Fikir vermesi açısından popüler oyunlarda kaç FPS aldığını şu şekilde sıralamak mümkün:

Motorola Edge 70 Max'in Fiyatı Ne Kadar?

Motorola Edge 70 Max, iki farklı sürümle geliyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan versiyon için 54.999 rupi (26 bin 875 TL), 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan sürümü için 59 bin 999 rupi (29 bin 318 TL) fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Türkiye'de satışa sunulması hâlinde vergilerle birlikte nihai fiyat 53 bin TL civarında olabilir.

Motorola Edge 70 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola'nın şu an Türkiye'de Razr 60 ve Edge 70 modelleri satılıyor. Bunları göz önünde bulunduracak olursak Edge 70 Max'in de bir süre sonra Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün. Elbette ki henüz resmî açıklama yok. O yüzden planların değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerek.

Editörün Yorumu

Motorola Edge 70 Max'in çok geniş bir kitlenin beklentilerini karşılayan akıllı telefon olduğu kanaatindeyim. Prizin yerini unutturacak kadar büyük bir bataryası var, tüm gün oyun oynamak için yeterli pil ömrü sunuyor. Oyunlarda etkileyici performans elde etmenizi sağlayan Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi mevcut. Ayrıca 144Hz yenileme hızı ile aşırı akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Tüm bu artıları göz önünde bulundurarak cihazın sunulduğu pazarlarda çok ilgi göreceğini söyleyebilirim.