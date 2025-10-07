Konami'nin Efsane Korku Oyunu PS Plus'a Geliyor

Konami'nin en korkunç oyun serilerinden Silent Hill 2'nin remake versiyonu için heyecan verici bir bilgi sızdırıldı. Sızıntıyı yapan kişi, yeniden ele alınan korku oyununun çok yakın bir zamanda PlayStation Plus abonelerine sunulacağını açıkladı. Görünüşe göre PS Plus kullanıcılarını aşırı ürkütücü anlar bekliyor.

Silent Hill 2 Remake Yakında PS Plus'a Gelebilir

Dealabs forumundan billbil-kun tarafından sızdırılan bilgilere göre Silent Hill 2'nin remake versiyonu, 21 Ekim'de PlayStation Plus'a gelecek. Eğer ortaya atılan bu iddia doğru ise PlayStation Plus aboneleri, belirtilen tarihten itibaren ekstra bir ücret ödemeden başarılı korku oyununu oynayabilecek.

Bloober Team tarafından ele alınan Silent Hill 2 Remake, oyuncuların uzun bir zaman önce noktaladığı hikâyeye yeniden dönmek için harika bir fırsat yaratmıştı. Gerek görsellik gerek oynanış açısından birçok iyileştirmeyle birlikte gelen yeniden yapım, oyunculardan çok olumlu eleştiriler almıştı.

Silent Hill 2 Nasıl Bir Oyun?

Silent Hill 2, en iyi korku oyunları arasında yer alsa da sadece oyuncuların gerilmesine neden olmakla sınırlı kalmıyor. Bununla birlikte oyuncuları rahatsız edici seviyede düşünmeye iten bir yolculuğa çıkarıyor. Oyunda James Sunderland adlı karakteri yönetiyoruz. James, yıllar önce ölmüş eşinden bir mektup alıyor ve bu mektupta eşinin kendisini Silent Hill kasabasında beklediği belirtiliyor.

Eşini kaybetmesinden dolayı karmakarışık bir ruh hâli içinde olan James, soluğu Silent Hill kasabasında alıyor fakat buraya vardığında kasabanın normal olmaktan çok uzak bir yer olduğu anlaşılıyor. Bu terk edilmiş kasabayı keşfetmeye başladıkça karşısına ürkütücü yaratıklar çıkıyor. Siz de bu korku atmosferinin altında yolunuzu bulmak için ipuçlarını toplayarak ilerlemeye çalışıyorsunuz.

Oyunda oldukça sınırlı kaynağınız bulunuyor. Bu da merminizi idareli bir şekilde kullanmanız gerektiği anlamına geliyor. Çok gerekli olmadıkça ateş etmekten kaçındığınızda asıl zor durumda olduğunuz zamanlarda silahınızı hayatta kalmak için kullanma imkânına sahip oluyorsunuz. Aynı durumun sağlık için de geçerli olduğunu belirtelim.