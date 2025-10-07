En Çok Satılan PC Oyunları Açıklandı! 9 Yıllık Oyun da Listede

Steam'de en çok satılan oyunlar açıklığa kavuştu. Son paylaşılan verilerle birlikte oyuncuların son bir hafta içinde en çok hangi oyunlara ilgi gösterdiği ortaya çıktı. Listede en çok dikkat çeken oyun ise Dead by Daylight oldu. Bu oyun, piyasaya sürülmesinin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen listede yer almayı başardı.

En Çok Satılan PC Oyunları (30 Ağustos-1 Eylül)

Steam'de geride bıraktığımız haftanın en çok satılan oyunları arasında zirvede Battlefield 6 yer aldı. Şu anda ön siparişe açık olan oyun, 10 Ekim'de resmen çıkışını gerçekleştirecek. Özellikle beta döneminden itibaren büyük ilgi odağı hâline gelen oyun, uzun bir süre boyunca oyuncuların gözdesi olacak gibi görünüyor.

Listenin ikinci sırasında Media.Vision Inc. tarafından geliştirilen Digimon Story Time Stranger yer aldı. Steam'de "çok olumlu" incelemeye sahip olan oyun, 3 Ekim 2025 yılında piyasaya sürüldü. Çıkışının üzerinden sadece birkaç gün geçmesine rağmen elde edilen bu başarı, oyunun ne kadar çok benimsendiğini gözler önüne serdi.

Electronic Arts tarafından geliştirilen ve yayınlanan EA Sports FC 26, geçen hafta Steam'de en çok satılan üçüncü oyun oldu. "Karışık" incelemeye sahip olan oyun, 26 Eylül 2025'te çıkışını gerçekleştirdi. Gerçekçi bir futbol deneyimi sunan oyun ile ilgili görüşler farklılık gösterse de şu anki konumu ortada büyük bir başarı olduğunu gösteriyor.

Vedinad tarafından yayınlanan Megabonk, listenin dördüncü sırasında konumlandı. Son derece ilginç bir oynanışa sahip olan oyunda sonu gelmeyen düşmanları ortadan kaldırmaya çalışıyor ve güç topluyoruz. Oyunda ilerledikçe yeni karakterlerin kilidini açarak daha havalı bir görünüme sahip olabiliyoruz.

CD Projekt RED'in 2020 yılında piyasaya sürdüğü Cyberpunk 2077, listenin beşinci sırasına yerleşti. İlk başta her ne kadar oyundaki hatalar dolayısıyla çok fazla eleştirilmiş olsa da yayınlanan güncellemelerle birlikte oyun sorunsuz bir hâle getirildi. Öyle ki Cyberpunk 2077, şu an Steam'de "Çok olumlu" incelemeye sahip.