Zombi Oyunu Killing Floor 3'ün Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Killing Floor 3'ün sistem gereksinimleri neler? Merakla beklenen zombi oyunu Killing Floor 3 kaç GB yer kaplayacak? İşte merak edilen soruların yanıtı!
Killing Floor 3'ün sistem gereksinimleri açıklandı. Bununla beraber sorunsuz bir oyun deneyimi için hangi donanıma ihtiyaç duyulacağı belli oldu. Killing Floor 3 kaç GB yer kaplayacak sorusu da yanıtlandı.
Killing Floor 3 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i7-4790
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Killing Floor 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 11
- İşlemci: AMD Ryzen 7 7700X / Intel Core i9700k
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6750 XT / GeForce RTX 3060
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Killing Floor 3 Kaç GB Yer Kaplayacak?
Killing Floor 3'ün yüklenebilmesi için en az 20 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.
Killing Floor 3 Fiyatı
- PC fiyatı: Steam'de 18,99 dolar (759 TL), Epic Games Store'da 559 TL
- Xbox fiyatı: 1000 TL
- PlayStation fiyatı: 1.749 TL
Killing Floor 3 Çıkış Tarihi
En iyi zombi oyunları arasına katılmaya hazırlanan Killing Floor 3 24 Temmuz 2025 tarihinde PC (Epic Games Store ve Steam), PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarına çıkacak.