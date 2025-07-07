Zombi Oyunu Killing Floor 3'ün Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Killing Floor 3'ün sistem gereksinimleri açıklandı. Bununla beraber sorunsuz bir oyun deneyimi için hangi donanıma ihtiyaç duyulacağı belli oldu. Killing Floor 3 kaç GB yer kaplayacak sorusu da yanıtlandı.

Killing Floor 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i7-4790

AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i7-4790 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480

NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Killing Floor 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: AMD Ryzen 7 7700X / Intel Core i9700k

AMD Ryzen 7 7700X / Intel Core i9700k RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6750 XT / GeForce RTX 3060

AMD Radeon RX 6750 XT / GeForce RTX 3060 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Killing Floor 3 Kaç GB Yer Kaplayacak?

Killing Floor 3'ün yüklenebilmesi için en az 20 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Killing Floor 3 Fiyatı

PC fiyatı: Steam 'de 18,99 dolar (759 TL), Epic Games Store'da 559 TL

'de 18,99 dolar (759 TL), Store'da 559 TL Xbox fiyatı: 1000 TL

1000 TL PlayStation fiyatı: 1.749 TL

Killing Floor 3 Çıkış Tarihi

En iyi zombi oyunları arasına katılmaya hazırlanan Killing Floor 3 24 Temmuz 2025 tarihinde PC (Epic Games Store ve Steam), PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarına çıkacak.