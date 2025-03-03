Chrome Kullanıcıları Dikkat: Vakit Kaybetmeden Bu Uzantıları Silin!
Google Chrome'un 16 eklentisinde zararlı yazılım tespit edildi ve söz konusu güvenlik açığından 3.2 milyondan fazla kullanıcı etkilendi.
GitLab Threat Intelligence, kötü amaçlı olarak güncellenen Chrome uzantılarının başlangıçta güvenli yazılım olarak mağazaya yüklendiğini ancak sonradan bilgisayar korsanları tarafından hesapların ele geçirilmesiyle zararlı hale geldiğini kanıtladı.
Bu uzantılar, tarayıcınızda reklam dolandırıcılığına ve arama motoru optimizasyonu manipülasyonuna neden oluyor; meşru reklamları kendi kötü niyetli içerikleriyle değiştirerek sizi yanıltıcı web sitelerine yönlendiriyor.
Yaygın Uzantılar Hep Reklam Engelleyici
Uzmanlar, bu zararlı uzantılardan herhangi birini yüklediyseniz hemen kaldırmanız ve cihazınıza virüs taraması yapmanız gerektiğini belirtiyor.
Google söz konusu eklentileri Chrome Web Mağazası'ndan kaldırdı ancak daha önce yüklediyseniz siz manuel olarak silmelisiniz. Listedeki uzantıların çoğu reklam engelleyici uzantılar olarak öne çıkıyor.
Silmeniz gereken zararlı Google Chrome uzantıları:
- KProxy
- Adblock for You
- WAToolKit
- Emojis (Emoji Klavyesi)
- Super Dark Mode
- Video Effects for YouTube and Audio Enchancer
- Mike Adblock für Chrome
- NoAds
- Blipshot
- Themes for Chrome and YouTube Picture in Picture
- Wistia Video Downloader
- Adblocker for Chrome
- Nimble Capture
- Color Changer For YouTube
- Page Refresh
- Emoji Keyboard Emojis for Chrome
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