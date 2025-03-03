Chrome Kullanıcıları Dikkat: Vakit Kaybetmeden Bu Uzantıları Silin!

GitLab Threat Intelligence, kötü amaçlı olarak güncellenen Chrome uzantılarının başlangıçta güvenli yazılım olarak mağazaya yüklendiğini ancak sonradan bilgisayar korsanları tarafından hesapların ele geçirilmesiyle zararlı hale geldiğini kanıtladı.

Bu uzantılar, tarayıcınızda reklam dolandırıcılığına ve arama motoru optimizasyonu manipülasyonuna neden oluyor; meşru reklamları kendi kötü niyetli içerikleriyle değiştirerek sizi yanıltıcı web sitelerine yönlendiriyor.

Yaygın Uzantılar Hep Reklam Engelleyici

Uzmanlar, bu zararlı uzantılardan herhangi birini yüklediyseniz hemen kaldırmanız ve cihazınıza virüs taraması yapmanız gerektiğini belirtiyor.

Google söz konusu eklentileri Chrome Web Mağazası'ndan kaldırdı ancak daha önce yüklediyseniz siz manuel olarak silmelisiniz. Listedeki uzantıların çoğu reklam engelleyici uzantılar olarak öne çıkıyor.

Silmeniz gereken zararlı Google Chrome uzantıları: