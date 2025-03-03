Windows 11 Yine Duvara Tosladı: Oyuncuların Bir Numarası Belli, İkinci Kim?

Steam Donanım ve Yazılım Anketi sonuçlarına göre PC oyuncularının en çok tercih ettiği donanım ve işletim sistemlerinde zirve yine emektar bir işletim sisteminin oldu.

Şubat ayında Windows 11, kullanıcılarının büyük bir kısmını kaybetti. Kullanım oranı tam 9.36 puan düşerek %44.10’a geriledi. Bu düşüşe rağmen, Windows 11 hâlâ genel pazar payına kıyasla Steam'de daha fazla kullanıcıya sahip.

Windows 10 Zirvede, Windows 11 Kaybedenler Kulübü

Öte yandan Windows 10, tam 10.47 puanlık bir artışla %53.34'e yükseldi ve yeniden Steam'in en çok kullanılan işletim sistemi oldu.

Üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen Windows 7 işletim sistemi bile bir avuç insan tarafından da olsa halen tercih ediliyor. Steam'in yeni sürücüleri bu işletim sistemini desteklemiyor ama kullanıcılar Windows 7'de kalkmakta ısrarcı. Tabii bu ufak çaplı destek de yakınca son bulacak.

Genel olarak Windows, Steam kullanıcılarının %97.58'ini oluşturuyor ve bu oran Şubat ayında 1.03 puanlık bir artış gösterdi. Diğer platformlarda ise Linux %1.45’e gerilerken (-0.61 puan), macOS %0.97’ye düştü (-0.43 puan).

Intel ve NVIDIA Donanımda Başı Çekti

Steam anketinde donanım tarafında da bazı dikkat çekici sonuçlar vardı. Örneğin işlemci tarafında liderliği Intel kaptı. Kullanıcıların %68.89'u Intel işlemcili sistemler kullanıyor.

AMD işlemcilerin payı %31.07, Microsoft'un ise yalnızca %0.05.

Ekran kartı tarafında ise NVIDIA fark atıyor. Kullanıcıların %83.07'si NVIDIA ekran kartı kullanırken AMD ekran kartlarının oranı %11.49, Intel ise %5.21 ile üçüncü sırada.

Özellikle en popüler ekran kartı unvanı da el değiştirdi. NVIDIA RTX 4060, %8.37 pazar payıyla en çok kullanılan ekran kartı oldu ve RTX 3060'ı geride bıraktı.