Sınırlı Sayıda Üretilen Audi RS6 Avant GT Modeli Tanıtıldı: Çıtayı Fazlasıyla Yükseltiyor!

Kendi alanında beklentileri yükselten ve sınırlı sayıda üretilen Audi RS6 Avant GT, görücüye çıktı. Audi RS6 Avant Performans tasarımı ve teknik özellikleriyle ilgi odağı bir araç olmaya devam ederken, resmi olarak tanıtılan yeni RS6 Avant GT de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sınırlı sayıda olduğunu belirttiğimiz araç, 660 adet üretilecek. Çift turbo gücüne sahip olacak olan RS6 Avant GT, 4 litrelik V8 motoruyla da alanında fark yaratacak. İki renk olarak sunulan modelin ilk rengi Arkona Beyazı, diğeri ise Nardo grisi veya Mythos olarak adlandırılıyor.

Audi RS6 Avant GT Özellikleri ve Fiyatı

Arkona Beyazı olan modelde Audi Sports'un geleneksel renkleri olan siyah, kırmızı ve gri renkleri birleşiyor. Nardo grisinde ise siyah ve gri tonlarında çıkartmalar yer alıyor. Buna uygun olarak siyah veya mat siyah renklerde de jantlar bulunuyor.

Aracın kaputunda olduğu gibi çamurluklarında da ilk kez tamamen karbon fiber kullanılıyor. Ayarlanabilir "coilover" süspansiyon üzerine kurulan araç, yere daha yakın bir tasarıma sahip. Aracın lastikleri de Contitental Sports Contact 7 olarak karşımıza çıkıyor.

Aracın diğer özellikleri şu şekildedir:

3,3 saniyede 100 km/s hız

Maksimum hız: 305 km/s

RS seramik frenler

Coilover süspansiyon

Continental Sport Contact 7 lastikler

Audi RS6 Avant GT, 2024'ün ikinci çeyreğinde teslim edilmeye başlanacak. Henüz Türkiye fiyatı ve gelip gelmeyeceği bilinmeyen aracın Almanya fiyatı 220 bin euro'dan başlıyor.