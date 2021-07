Sinovac Aşısının 4. Faz Sonuçları Açıklandı: Ne Kadar Etkili?

Sinovac aşısının 4. faz sonuçları paylaşıldı. Peki, Çin merkezli Sinovac firması tarafından geliştirilen aşının etkinlik oranı nedir? The New England Journal of Medicine isimli saygın bir tıp dergisi tarafından yayımlanan çalışmaya ilişkin detaylar haberimizde.

Sinovac Aşısının 4. Faz Sonuçları Nedir?

Habertürk'ten Fatih Altaylı'nın köşe yazısına göre Çin merkezli Sinovac firması tarafından geliştirilen CoronaVac isimli aşının 4. faz sonuçları paylaşıldı. The New England Journal of Medicine isimli saygın bir tıp dergisinde yayımlanan araştırma, aşının koronavirüse karşı ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.

Araştırma kapsamında CoronaVac aşısı yaptıran 10 milyon kişinin yer aldığı bir grup incelendi. Aktarılan bilgilere göre 2 doz aşı olan ve bağışıklık kazanan kişilerde aşının etkinlik oranı yüzde 65,9 oldu. Aşının hastaneye yatmayı engelleme ve ölümü önleme oranları da açıklandı.

CoronaVac aşısının hastaneye yatmayı engelleme oranının yüzde 87,5 olduğu belitilirken aşının yoğun bakıma yatmayı engelleme oranının ise yüzde 90,3 olduğu açıklandı. Çin merkezli Sinovac firmasının geliştirdiği aşının hastalananlar arasında ölümü engelleme oranı ise yüzde 86,3 seviyesinde.

Altaylı tarafından aktarılan bilgilere göre Türkiye'deki araştırmanın sonuçları yarın Lancet isimli dergide yayımlanabilir. Çin merkezli Sinovac firması tarafından geliştirilen CoronaVac isimli aşı, ülkemizde uzun bir süredir uygulanıyor.

Koronavirüs Aşılarının Karıştırılması Daha İyi Koruma Sağlayabilir

İngiltere'de geçtiğimiz haftalarda koronavirüs aşılarının karıştırılmasının koruma oranına olan etkisini gözlemlemek için bir araştırma yapıldı. Yapılan bir araştırma kapsamında dört hafta arayla aynı aşıdan iki doz ya da BioNTech ve AstraZeneca kombinasyonu uygulanan 830 gönüllülerin antikor ve bağışıklık seviyeleri ölçüldü.

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmaya göre AstraZeneca aşısından sonra BioNTech aşısının yapılması, BioNTech aşısından sonra AstraZeneca aşısının yapılmasına kıyasla daha yüksek antikor oranı ve bağışıklık tepkisinin elde edilmesini sağlıyor.

AstraZeneca ve BioNTech aşılarının kombinasyonu, iki doz AstraZeneca aşısına kıyasla daha yüksek oranda antikor oluşmasına yardımcı oldu. İlk olarak AstraZeneca aşısını ve ardından BioNTech aşısını yaptıran gönüllüler, iki doz BioNTech aşısı olan gönüllülerle neredeyse aynı antikor seviyelerine ve hatta daha fazla sayıda bağışıklık tepkisine sahip oldu.