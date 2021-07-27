Sinovac'ın 6 Ay Sonraki Antikor Seviyesi Belli Oldu

Sinovac'ın 6 ay sonraki antikor seviyesi açıklandı. Sinovac'ın koronavirüs aşısı CoronaVac uygulanan kişilerin 6 ay sonraki antikor seviyeleri ortaya çıktı. Çin'de yapılan araştırmada, iki hafta arayla aşı olan kişilerin yüzde 16.9'unda, dört hafta arayla aşılananların yüzde 35.2'sinde antikor tespit edildi.

2019 yılında Çin'in Wuhan şehrinde başlayan ve dünyaya yayılan koronavirüs, hala hayatımızdaki etkisini sürdürüyor. Milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan ve hayatı donduran pandemi, etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yaklaşık bir yıl önce bulunan farklı aşılarla, bitme aşamasına gelen pandemi konusunda araştırmalar da devam ediyor.

Koronavirüsün dünyayı ele geçirmesinin ardından, birçok farklı kurum aşı geliştirmeye başlamıştı. İlk olarak Rusya'da geliştirilen Sputnik aşısı sonrasında devam eden çabalar, Pfizer'ın üstün koruma sağlayan aşısı ile devam etmişti. Bu sırada Çin'deki şirketlerden iki farklı aşı çalışması gelmişti.

Sinovac'ın 6 ay sonraki antikor seviyesi ne kadar?

Türkiye ise ilk olarak, klasik yöntemle geliştirilen Sinovac aşısını tercih etmişti. Fakat aşının Türkiye'de uygulanmaya başlanmasından sonra, antikor seviyesi tartışmaları başlamıştı. Birçok bilim insanı, Sinovac'ın antikor seviyesinin Biontech kadar yüksek olmadığını dile getirmişlerdi. Fakat Türkiye'de yapılan Faz-3 çalışmalarında, Sinovac'ın etkinlik düzeyi yüzde 90'larda bulunmuştu.

Dünya genelinde hızla yayılan Delta varyantı, pek çok ülkede kısıtlamaları yeniden gündeme getiriyor. Türkiye’de Pfizer-BioNTech’le birlikte uygulanan Sinovac aşısıyla ilgili önemli bir çalışma ortaya çıktı. Sinovac Biotech uzmanları ve Jiangsu sağlık yetkilileri tarafından yürütülen araştırmada, Sinovac’ın Covid-19 aşısı CoronaVac’ın antikor seviyesine mercek tutuldu.

Çalışmada iki doz CoronaVac aşısı uygulanan kişilerin 6 ay sonra virüse karşı korumada önemli bir veri olan antikor seviyeleri ölçüldü. Sonuçlara göre 18-59 yaş aralığındaki sağlıklı yetişkinler arasında antikor seviyesinin 6 aydan sonra önemli ölçüde düştüğü gözlemlendi. İki ve dört hafta arayla ikinci doz yapılan katılımcıların yüzde 16.9 ile yüzde 35.2’sinin antikorlara sahip olduğu belirlendi.

Üç doz Sinovac ne kadar etkili?

Sinovac, iki hafta arayla iki doz olarak vuruluyordu. İki doz aşının özellikle delta varyasyonuna karşı etkisinin düşmesinin ardından üçüncü doz gündeme gelmeye başladı. Araştırmacılar, antikor seviyesini yükseltmek için üçüncü doz takviye aşının büyük bir etki gösterdiğini de ekledi. Türkiye, CoronaVac aşısı olanlara üçüncü doz aşı yapmaya başlarken, Çin aşısının uygulandığı Endonezya ve Tayland gibi ülkeler de söz konusu aşıyı yaptıranlara üçüncü doz olarak Moderna ve Pfizer aşıları uyguluyor.

Klasik tarzda geliştirilen Sinovac aşısından ziyade mRNA teknolojisi ile geliştirilen Pfizer aşısının daha etkili olduğu yapılan araştırmalarla ortaya kondu. Hong Kong'da yapılan çalışmada Pfizer-BioNTech aşısı yapılan sağlık çalışanlarının, Sinovac aşısı uygulanan kişilere oranla vücuttaki antikor seviyesinin 10 kat daha yüksek olduğu gözlemlendi. Araştırmacılar söz konusu sonuçların, mRNA aşılarının geleneksel yöntemlerle geliştirilen inaktif aşılara kıyasla Sars-CoV-2 ve varyantlarına karşı daha koruyucu olduğunu gösterdiğini savundu.