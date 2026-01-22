iOS 27 ile Baştan Aşağı Yenilenecek Olan Siri Ücretli Olabilir

Siri, uzun bir aradan sonra baştan aşağı yenileniyor. Bir süredir Apple'ın gündeminde olan ama istenilen gelişmeyi gösteremeyen Siri, iOS 27 ile birlikte bambaşka bir formatta karşımıza çıkacak. Buna göre mevcut sesli asistan yapısı, yerini ChatGPT ve Gemini benzeri bir sohbet botuna bırakacak.

Siri, ChatGTP ve Gemini Gibi Bir Uygulamaya Dönüşecek

Apple'ın 2011'de tanıttığı iPhone 4S modeliyle hayatımıza giren Siri, aradan geçen 15 yılda pek de gelişme gösteremedi. Durumun farkında olan Apple ise kısa bir süre önce harekete geçerek sesli asistanı yenileyeceklerini ve yapay zeka özelliklerini Siri'ye entegre edeceklerini açıkladı.

Apple Intelligence kapsamında duyurulan bu yenilik ilk etapta beklentileri karşılasa da işler pek de Apple'ın istediği gibi gitmedi. Elbette Siri bazı gelişmeler gösterdi ama ChatGPT ve Gemini gibi yapay zeka araçları ile kıyaslandığına geride kalmaya devam etti. Bu duruma bir son vermek isteyen Apple ise çareyi Google ile anlaşmakta buldu.

Apple'ın Siri ve Apple Intelligence özellikleri için Google ile iş birliğine gittiğini ve altyapıda bu şirketin yapay zeka teknolojilerini kullanacağını daha önce aktarmıştık. Şimdi ise şirketin Siri için farklı planları olduğu ortaya çıktı. Buna göre Siri, sesli asistan yapısını koruyacak olsa da bundan çok daha fazlası olacak.

iOS 27 güncellemesiyle birlikte Siri, ChatGPT ve Gemini benzeri gelişmiş bir sohbet botuna dönüşerek bağımsız bir uygulama halini alacak. Kullanıcılar, bu uygulama üzerinden asistanla hem sesli hem de yazılı iletişim kurabilecek. İnternette araştırma yapma, fotoğraf ve video oluşturma yeteneklerine kavuşacak olan Siri, klasik 'Siri' komutu veya güç tuşuyla tetiklendiğinde ise bildiğimiz sesli asistan işlevini sürdürmeye devam edecek.

Yeni Siri her ne kadar Google altyapısı üzerine geliştirilmiş olsa da iPhone, iPad, Mac ve diğer Apple ürünlerinin sistemlerine entegre edilecek. Apple uygulamaları ile uyumlu bir şekilde çalışacak ve ChatGPT gibi uygulamaların olmadığı kadar erişime sahip olacak. Rakiplerine kıyasla en büyük eksisi ise kalıcı bir hafızaya sahip olmaması olacak. Yani geçmiş sohbetlerinizdeki detaylar yenilerinde karşınıza çıkmayacak.

Yeni Siri'nin Ücretli Bir Sürümü Olabilir

Apple'ın yeni Siri'si ile ilgili tüm detaylar harika. Ancak ufak bir sorun var. Bildiğiniz üzere ne ChatGPT ne de Gemini tamamen bedava değil. Her ne kadar kullanıcıların pek çok özelliğe ücretsiz erişimi olsa da daha fazlasından faydalanmak isteyen kişiler belirli bir ücret ödemek durumunda. Bu durum akıllara "Yeni Siri tamamen ücretsiz olacak mı?" sorusunu getiriyor.

Belirtmekte fayda var ki Apple'ın iOS 27 ile Siri'nin ücretli bir versiyonunu tanıtması beklenmiyor. Ancak zaman içerisinde eklenen yeni özellikler ya da mevcut özelliklerden daha fazla faydalanmak isteyen kullanıcıların satın alması için ücretli bir abonelik sunulabilir. Apple, halihazırda iCloud+, Music ve TV+ gibi servislerden bir servet kazanıyor.

Siri+ gibi bir abonelik şirketin gelirlerini katlamasına ve Google anlaşmasının kârlı bir yapıya dönüşmesini sağlayabilir. Elbette ki tüm bunlar şu an için sadece tahminden ibaret. Ancak genel tabloya bakıldığında imkansız olmadığı kesin.