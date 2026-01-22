Windows 11 Çalıştıran Telefon Tanıtıldı! 12 GB RAM'i Var

Android, Windows 11 ve Debian işletim sistemlerini çalıştırabilen işlevsel bir akıllı telefon tanıtıldı. NexPhone olarak adlandırılan bu model, dışarıda gezerken Android telefon olarak kullanabileceğiniz, evdeyken monitöre bağlayarak mini bir Windows 11 bilgisayar elde edebileceğiniz cihaz olarak öne çıkıyor.

NexPhone Özellikleri

İşlemci : Qualcomm QCM6490

: Qualcomm QCM6490 Ekran Boyutu : 6,85 inç

: 6,85 inç Ekran Teknolojisi : IPS

: IPS Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB (microSD ile 512 GB'a kadar artırılabilir)

: 256 GB (microSD ile 512 GB'a kadar artırılabilir) Ön Kamera : 10 MP

: 10 MP Arka Kamera : 64 MP + 13 MP (Ultra Geniş Açı)

: 64 MP + 13 MP (Ultra Geniş Açı) Batarya : 5.000 mAh (18W Kablolu ve Kablosuz Şarj Desteği)

: 5.000 mAh (18W Kablolu ve Kablosuz Şarj Desteği) Boyutlar : 173 mm x 82,6 mm x 13,1 mm

: 173 mm x 82,6 mm x 13,1 mm Ağırlık : 256 gram

: 256 gram Diğer Özellikler: NFC, Çift SIM

NexPhone ise gücünü Qualcomm QCM6490 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, Windows 11'i emülatör gibi çözümler yerine doğrudan cihaz üzerinden kullanmayı mümkün hâle getiriyor. Bu modda eski Windows Phone arayüzüne çok benzeyen bir arayüz sunuyor. Cihaz, isteğe bağlı olarak kullanılabilen bu işletim sisteminin yanı sıra Debian Linux ve Android desteği de sunuyor.

Telefon, çok ileri düzey grafiklere sahip oyunları oynamak için ideal olmasa da video izlemek ve sosyal medyada gezinmek gibi günlük kullanımlara uygun bir performans sergiliyor. 6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, IPS ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Telefon, 5.000 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Bununla birlikte 18W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor ve kablosuz şarj desteği de sağlıyor. 173 mm x 82,6 mm x 13,1 mm boyutlarına sahip olan cihaz, 256 gram ağırlığında. 12 GB RAM sunan bu model, depolama tarafında ise 256 GB seçeneği ile kullanıcıları karşılıyor ancak microSD desteği sayesinde bu alanı 512 GB'a kadar arttırmak mümkün.

NexPhone Fiyatı

NexPhone için 549 dolar fiyat etiketi belirlendi. Ön siparişe açılan cihazın 2026'nın üçüncü çeyreğinde kullanıcılara teslim edilmesi bekleniyor. NexPhone için Cihazın arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 10 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Koyu gri renk seçeneği ile beraber gelen cihaz, NFC, çift SIM, desteği sunuyor.