Eski Şişelerinizi Ücret Karşılığında Geri Dönüştüren Depozito Sistemi 2025'te Geliyor

Bazı viral videolarda denk geldiğimiz meşhur depozito sistemiyle şişeleriniz paraya dönüşüyor... 2025 yılı itibarıyla uygulanacak yeni sistemle birlikte otomatları kullanarak şişelerinizi geri dönüştürecek, karşılığında ise ücret alacaksınız. Ücretlerin ödemesi e-cüzdan aracılığıyla sağlanacak.

Çevre dostu bu uygulama, hem geri dönüşümü teşvik ediyor hem de kullanıcılarına küçük de olsa bir gelir sağlıyor. İşte detaylar:

Depozito Yönetim Sistemi Ne Zaman Başlıyor?

2025 yılı itibarıyla hayata geçmesi planlanan Depozito Yönetim Sistemi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülecek. İlk etapta Türkiye genelinde 20 ila 30 bin depozito makinesi kurulması hedefleniyor. Bu makinelerin özellikle marketler ve AVM’ler gibi sıkça ziyaret edilen noktalarda yer alacak.

Sistem, Türkiye Çevre Ajansı tarafından geliştirilecek bir mobil uygulamayla devreye girecek. Kullanımı oldukça basit. Uygulamanızdaki QR kodunu makineye okuttuktan sonra şişeleri makineye atıyorsunuz. Paranız ise e-cüzdana yatıyor.

Şişe Başı Ücret Ne Kadar?

0,1 ile 3 litre arasındaki şişe ve kutular için 25 kuruş depozito bedeli ödenecek. Bu tutar dijital cüzdanınıza aktarıldıktan sonra alışverişlerde kullanılabileceksiniz.

Bu konudaki düşünceleriniz neler? Sizce bu adım çevre bilincini artırır mı? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.