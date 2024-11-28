TikTok Reklam Ödülleri’nde Türk Markaları Zirveye Oturdu

Geçtiğimiz gece Dubai’de düzenlenen TikTok Reklam Ödülleri 2024, METAP (Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Pakistan) bölgesinin en yaratıcı ve etkili kampanyalarını ödüllendirdi; ülkemiz ise ödülleri tabiri caizse leblebi gibi topladı.

İşte dikkat çeken ödüllerden bazıları:

QNB Finansbank ve “Saraylı Mefruşat” Reklamı

KOBİ’lere destek veren QNB Finansbank, “Saraylı Mefruşat” kampanyasıyla “Topluluk Odaklı Kampanyalar” kategorisinde Altın Ödül’ü almaya hak kazandı. Bankanın TikTok’ta açtığı bu hesap, hem bankacılık hem de dijital çözümleri KOBİ’lerin hakkını gözeten bir dille sundu.

Kadın Haklarına Duyarlı “Biraz Farklı Bir Kız Matematiği”

Kız Başına platformu, AnotherKindofGirlMath kampanyasıyla sosyal mesajlar vererek Gümüş Madalya ile başarısını taçlandırıldı.

NIVEA’dan Canlı Yayınla Şeffaflık Mesajı

NIVEA, Luminous630 Anti Spot Serum ürününü canlı yayınlarda test ederek görücüye çıkardı. Hile ve efekt kullanmadan yapılan bu deneyimle birlikte kullanıcılar şeffaf bir şekilde ürünü tanıma şansı edindi. Kampanya, “Topluluk Odaklı Kampanyalar” kategorisinde Bronz Madalya kazandı.

Migros’tan Sessiz Ama Güçlü Bir Dokunuş

Migros, TikTok kullanıcılarının dikkatini çeken alışılmadık bir yöntemle ses ve müziği videolarından çıkardı. Burada amaç, hiçbir ses ve müzik olmaksızın kampanyanın izleyicilerin kendi dünyasında yorumlanmasını sağlamaktı. Bu kampanya “Sesi Açın Lütfen!” kategorisinde Bronz Madalya getirdi.

Molped ile Regl Tabularını Yıkan Kampanya

Molped, regl dönemine dair yanlış algıları kırmak için içerik üreticileriyle iş birliği yaptı. “Bu Kız” kampanyasıyla büyük bir etkileşim yakalayarak TikTok’ta 13 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı ve Gümüş Madalya’nın sahibi oldu.

TikTok Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Genel Müdürü Shadi Kandil, bu yılki ödüllerin sadece bir kutlama olmadığını, aynı zamanda yeni standartlar belirlediğini ifade ederek markaları şu sözlerle övdü: