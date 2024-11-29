Taksilerde Yeni Dönem: Kamera ve Acil Durum Butonu Zorunluluğu!

Ülkemizde yaşadığımız üzücü olaylardan sonra hem taksicilerimizin hem de yolcuların güvenli seyahat edebilmesi için önemli bir karar alındı. Yeni yayımlanan düzenlemeyle birlikte bundan böyle tüm taksiler ve taksi dolmuşlarda acil durum butonu ve kamera bulundurulması zorunlu olacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Artık toplu taşıma daha güvenli bir hale gelecek.

Kameralar Bir Ay Boyunca Kayıt Yapacak

Yeni düzenlemeye göre, taksilerdeki kameralar en az bir ay boyunca kayıt yapabilecek şekilde tasarlanacak. Böylelikle şayet kötü bir durum yaşanırsa kayıtlar geriye dönük olacak incelenecek. Ek olarak araçlara koyulacak acil durum butonuyla da hem şoförler hem de yolcular tehlike anında hızlı bir şekilde yardım isteyebilecek.

Üstelik söz konusu araçların anlık olarak izlenebilmesi için araç takip sistemi zorunluluğu da eklenecek.

Aracın Tescillenmesi için Şart

Tüm bu sistemlerin kurulumu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirlediği yetkili kurumlar tarafından kontrol edilecek ve onaylandıktan sonra araçların tescil kayıtlarına işlenecek. Ancak bu düzenleme hemen uygulanmayacak. 1 Mart 2025 tarihinden sonraki ilk araç muayenesine kadar süre tanınıyor. Yani araç sahiplerinin bu süreçte tüm hazırlıklarını tamamlaması gerekiyor.

Bu düzenlemenin amacı oldukça net: güvenliği artırmak.

Sizce bu yeni düzenleme yeterli mi? Daha güvenli bir ulaşım için başka ne gibi adımlar atılabilir? Yorumlarda tartışmaya bekliyoruz.