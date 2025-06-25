Tesla Siparişlerinde Adaletsizlik İddiası! Müşteriler Şikayetçi!

Tesla siparişleri son dönemlerde en çok konuşulan konular arasında. Tüketiciler uygun fiyatlı Model Y satın alabilmek için birbirleriyle yarışırken sistemde ortaya çıkan bir açık pek çok kişinin aklına soru işaretlerini getirdi. Bu noktada yapılan paylaşımlar sipariş sisteminde bir adaletsizlik olduğu yönünde. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla Siparişlerinde Adaletsizlik Endişesi Gündemde!

Tesla Türkiye’nin sipariş sisteminde ortaya çıkan yazılım açığı araç sahibi olmak isteyen bireysel kullanıcılar arasında ciddi bir adaletsizlik algısına yol açtı. Emre Özpeynirci'nin paylaştığı bilgilere göre Tesla'nın Türkiye'deki sipariş ekranı genellikle kapalı tutulurken yazılımdaki bir açık sayesinde bazı kişi ve filolar araç sipariş etmeye devam edebiliyor.

Tesla siparişlerinde adaletsizlik endişesi‼️



Son günlerde Tesla almayı düşünen birçok kişi, sipariş sistemindeki “boşluk” nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirtiyor.



Şikayetlere göre, yazılımdaki bir açık kullanılarak sipariş ekranı herkese kapalıyken bazı kişi ya da filolar… — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) June 25, 2025

Bu durum hem bireysel kullanıcıların fırsatlarını kısıtlıyor hem de şirketin dijital sistemlerine olan güveni sarsıyor. Tesla Türkiye’nin ortaya çıkan bu sorunu tespit ederek küresel BT (bilgi teknolojileri) ekibine ilettiği ve konuyla ilgili acil bir çözüm sürecine girdiği öğrenildi. Daha önce yapılan IP ve bot kısıtlamalarına rağmen bazı kullanıcıların teknik açıkları istismar ettiği belirtiliyor.

Sosyal medya üzerinden yayılan “filolar tüm araçları kapatıyor” iddiaları da tartışma yaratmış durumda. Ancak burada önemli bir ayrım var: Tesla Türkiye, kurumsal filo satışlarını bireysel kullanıcılarla aynı platformda gerçekleştirmiyor. Filo satışları ayrı bir sistem üzerinden B2B yani şirketten şirkete yöntemiyle kota kapsamında yürütülüyor ve bu satışlarda özel bir fiyat avantajı sunulmuyor.

Dolayısıyla kamuoyunda oluşan karmaşanın temelinde yazılımsal açıkların neden olduğu bireysel kullanıcı mağduriyeti yatıyor. Tesla’nın bu konuda şeffaf ve hızlı bir çözüm geliştirmesi hem müşteri memnuniyeti hem de marka itibarı açısından büyük önem taşıyor. Henüz Tesla Türkiye tarafından yapılan bir paylaşım veya açıklama bulunmuyor. Ancak konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde aksiyon alınması bekleniyor.

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