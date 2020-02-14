Skoda'nın Elektrikli İlk SUV Modeli Belli Oldu

Skoda'nın Kamiq, Karoq, Kodiaq isimli SUV araçlarından sonra ilk elektrikli SUV modeli de yolda. Skoda'nın Enyaq isimli yeni modeli, şirketin tamamıyla elektrikli ilk SUV modeli olmaya hazırlanıyor.

Skoda Enyaq, elektrikli SUV'a olan tutkuyu ve yenilikçi güç ile yeni bir başlangıcı temsil ediyor. "Y aşam kaynağı" anlamına gelen İrlandalı 'enya' kelimesinden türetilen araç ismi, şirketin 125 yıllık tarihinde yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

Skoda'nın diğer SUV modelleri Kodiaq, Karoq ve Kamiq'in isimleri de Kuzey Kanada ve Grönland’da yaşayan Eskimoların dilinden türetilmişti.

Volkswagen Grubu'nun Modüler Elektrifikasyon Araç Kiti'ne (MEB) dayanan ilk seri üretim aracı olan Enyaq, şirketin ondan fazla elektrikli modelinin ilki olma özelliğine sahip. Skoda elektrikli araçların ve plug-in hibrit tanklı modellerin, tüm satışa oranının yüzde 25'ini oluşturmasını beklemekte.

Enyaq ile ilgili herhangi bir ayrıntıya girmeyen Skoda, sıfır emisyonlu SUV'un neredeyse bir yıl önce ortaya konan Vision iV konseptinden üretildiğini dile getirdi. 22 inçlik tekerleklere sahip olan Vision iV konsepti, 302 beygir gücüne ve sadece yarım saat içinde yüzde 80 seviyesine kadar şarj edilebilme özelliğine sahipti.