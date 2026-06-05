600 KM+ Menzilli Elektrikli Araba Geliyor! İlk Görüntüleri Paylaşıldı

Skoda, yeni ve oldukça büyük elektrikli SUV modeli Peaq'in ilk görüntülerini paylaştı. 23 Haziran 2026'da tanıtılacak olan otomobilin dış tasarımı hakkında önemli ipucu niteliğinde olan bu görseller, otomobil tutkunlarını tam olarak nasıl bir modelin beklediğini net bir şekilde ortaya koydu.

Skoda Peaq'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Oturma Düzeni: 5 veya 7 koltuklu

5 veya 7 koltuklu Bagaj Hacmi: 5 koltuklu versiyonda 1.010 litreye kadar

5 koltuklu versiyonda 1.010 litreye kadar Aks Mesafesi: 2965 mm

2965 mm Uzunluk: 4874 mm

4874 mm 10 inç sanal gösterge paneli, 13,6 inç dokunmatik bilgi-eğlence sistemi

Ön tekerlek ile arka tekerlek arasında 2965 mm mesafeye sahip olacak Skoda Peaq, markanın Modern Solid adlı yeni minimalist tasarım stiline bağlı olacak. Paylaşılan görsellerden de görülebileceği üzere aracın güçlü bir duruşa sahip olacak. Ayrıca zamanın ötesinde gibi görünmesini sağlayan detaylarla dolu olacak. 4874 mm uzunluğu ile her yerde kendini gösterecek olan bu otomobilin ön tarafında T harfi şeklinde LED farlar bulunacak.

Görüntülere göre ön tampon kısmı, araca keskin ve agresif bir görünüm kazandıracak. Öte yandan çamurlukları dolu gösteren, hava sürtünmesini azaltacak şekilde iyileştirilmiş 19 ila 21 inç büyüklüğünde büyük jantlar olduğu görülüyor. Genel olarak değerlendirecek olursak keskin çizgilere sahip, eski Skoda modellere göre daha lüks görünümlü bir araba olacağını söylemek mümkün.

Skoda Peaq'in Özellikleri Neler Olacak?

Versiyon 60 90 90x Çekiş Arkadan itişli Arkadan itişli Dört tekerlekten çekiş Batarya kapasitesi 63 kWh 91 kWh 91 kWh Menzil 460 km+ 600 km+ 600 km+ Güç 204 beygir gücü (150 kW) 286 beygir gücü (210 kW) 299 beygir gücü (220 kW) Maksimum hız 160 km/sa 180 km/sa 180 km/sa 0-100 km/sa hızlanma hızlanma süresi 8,6 saniye 7,1 saniye 6,7 saniye Yüzde 10-80 şarj süresi 27 dakika altında 28 dakika altında 28 dakika altında

Ortaya çıkan bilgilere göre Skoda Peaq, üç farklı sürümle birlikte gelecek. Peaq 60, arkadan itişli olacak. 63 kWh batarya kapasitesi ile gelecek olan otomobil, 460 kilometrenin üzerinde menzil ve 150 kW (204 beygir) güç sunacak. Maksimum hızı ise 160 km/sa olacak. 0'dan 100 km/sa hıza 8,6 saniyede ulaşacak. Yüzde 10'dan 80 seviyesine şarj olması ise 27 dakikanın altında bir süre alacak.

Peaq 90 da giriş versiyonu gibi arkadan itişli olacak. 91 kWh batarya kapasitesi sunacak olan bu model, 600 kilometrenin üzerinde menzil sağlayacak. 210 kW (286 beygir) gücüne sahip olacak otomobil, 180 km/sa hıza ulaşacak. 0-100 km/sa hızlanma süresi 7,1 saniye, Yüzde 10'dan 80 seviyesine şarj olması ise 28 dakikanın altında gerçekleşecek.

Dört çeker model olarak sunulacak olan Peaq 90x, orta seviye Peaq 90 ile aynı batarya kapasitesine sahip olacak. Menzil değeri de değişmeyecek. Asıl fark ise motor gücünde görülecek. Öyle ki bu motor, 220 kW (299 beygir) güç üretecek. Maksimum hızı 180 km/sa, 0-100 km/sa hızlanma süresi ise 6,7 saniye olacak. Ayrıca Peaq 90 ile aynı sürede şarj olacak.

Skoda Peaq'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Giriş seviyesi Skoda Peaq 60'ın 55 bin euro (2 milyon 923 bin 716 TL) başlangıç fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Peaq 90x'in ise 75 bin eurodan (3 milyon 986 bin 886 TL) başlayan fiyata satılacağı öngörülüyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda başlangıç modelinin vergilerle birlikte 4 milyon TL'yi bulması muhtemel. En üst sürüm Peaq 90x'in bundan çok daha yüksek fiyata -tahminen 7 milyon TL civarı- sunulabileceği söylenebilir.

Skoda Peaq Türkiye'de Satılacak mı?

Skoda Peaq'in Türkiye'de satışa sunulması oldukça yüksek bir ihtimal olarak görülüyor. Bilindiği üzere şu an Skoda'nın Enyaq modeli zaten satışta. Peaq, markanın küresel çapta en önemli modellerinden biri olacağı için Türkiye'deki potansiyel müşterilerin unutulmayacağı düşünülüyor. Türkiye'ye gelmesi ise 2026'nın sonunu ya da 2027'nin başını bulabilir.

Editörün Yorumu

Skoda Peaq'in özellikle konfor odaklı bir araba arayanların ilgi göstereceği bir model olduğunu düşünüyorum. Avrupa'da Kia EV9 gibi modellerin yanında daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak öne çıkmasını muhtemel görüyorum. Türkiye'de ise eğer giriş seviyesi uygun fiyatta sunulabilirse mevcut pazara göre değerlendirilebilecek araçlardan biri hâline gelecektir ama üst sürümler daha yüksek fiyata sahip olacağı için giriş seviyesi ile benzer bir tablodan bahsetmek pek mümkün olmayacaktır.